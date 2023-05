Durante estas horas de la tarde se informó que la cantante Tina Turner falleció a la edad de 83 años. La noticia fue dada por su representante quien destacó que la artista murió en paz.

Tina Turner era conocida mundialmente por ser la “Reina del Rock and Roll“ y entre sus grandes éxitos se encuentran temas como “What’s Love Got to do with it” y “We don’t need Another Hero“.

¿De qué murió?

La noticia de la muerte de Tina Turner fue dada a conocer mediante su representante quién informó a los medios del fallecimiento de la cantante.

Según el comunicado el representante señaló que “Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’ ha fallecido hoy en paz a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza”.

Asimismo un post en la cuenta de instagram oficial de Turner informó a los fanáticos de la artista que falleció la tarde de este miércoles. En esta publicación se puede leer lo siguiente:

“Es con gran tristeza que informamos la muerte de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho“.

Según supimos en 2016, la cantante fue diagnosticada con un cáncer intestinal que le provocó diversos problemas de salud a futuro. Un año después en 2017 la también bailarina recibió un trasplante de riñon de Erwin Bach, con quién se casó en 2013.

La operación pareció todo un éxito en un principio pero posteriormente algunas fuentes revelaron que hubo una nueva falla, lo que trajo aún más complicaciones en la salud de la cantante.

La Reina del Rock

Nacida como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en Natbush, Tennesse. La artista se hizo famosa a finales de los 60′s como cantante de la banda Ike & Tina Turne, en la que participaba con su esposo.

Unos años después la cantante alcanzó la fama mundial como solista y cautivó a los oyentes con una voz desgarradora que llegó a todo el mundo. Con grandes temas y una vitalidad inagotable la también compositora inspiró a muchos artistas de generaciones posteriores.

Destacándose no solo como cantante sino también como coreógrafa, compositora y actriz. Fue conocida como La Reina del Rock y en su carrera vendió más de 100 millones de discos y ganó numerosos premios de la industria de la música.