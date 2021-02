Patricia Maldonado sobre la polémica de Antonio Vodanovic en Yo Soy: "Creo que cometió un error"

En el último episodio de Las Indomables, se refirieron a una de las polémicas más recientes del estelar de CHV Yo Soy, en donde Antonio Vodanovic, jurado del espacio, fue acusado por una de las participantes de realizar inapropiados comentarios sobre su aspecto físico.

La noticia se dio a conocer en el programa Me Late donde señalaron que el ex animador del Festival de Viña le habría dicho este crudo comentario. "Tina era muy famosa por sus piernas, pero tú, con las tuyas, no llegas a ninguna parte". señalaron.

En conversación con Página 7, Victoria González, la imitadora de Tina Turner, entregó su versión de los hechos señalando "Viene él y me dice en su época, 'Tina Turner eran las mejores piernas de los 80, o las mejores piernas del rock', algo así. Yo te digo la verdad, sinceramente, las palabras justas no las recuerdo, pero me dijo 'acá sólo con eso no alcanza', diciéndome que con las piernas no alcanzaba, porque había ido con un vestido".

Sobre estos cometarios, Patricia Maldonado comentó que "yo creo que el cometió un error, el no tenía que evaluarla a ella por el físico, si ella de pura cara se parecía a la Tina Turner, perfecto, no hay problema. O el Shakiro, no me vas a decir que se parece a la Shakira".

Luego agregó "me llamó la atención porque Antonio es muy caballero, muy correcto". aclarando que "yo no soy amiga del Sr. Antonio Vodanovic, lo conozco, hemos trabajado un millón de veces, no tengo nada, nada que decir, conmigo siempre se porto muy correcto. (..) me llama la atención esta reacción de Antonio, es lamentable".

Revisa las declaraciones completas a continuación.