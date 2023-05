Una triste noticia impacta al mundo del cine y la televisión, luego de que se reveló que el actor irlandés Ray Stevenson, recordado por sus papeles en Thor, Kill the Irishman, Dexter, Vikings y Punisher War Zone, falleció el pasado domingo 21 de mayo a los 58 años mientras se encontraba en Italia filmando la película Cassino in Ischia. Hasta el momento no se conocen las causas del deceso.

Stevenson participó en numerosas películas y series exitosas, entre ellas Thor (2011), en donde interpretó a Volstagg a para luego repetir su papel en Thor: The Dark World y Thor: Ragnarok.

También protagonizó “Kill the Irishman” en 2011 como el protagonista Danny Greene, un mafioso que inició una “guerra territorial” en Cleveland en la década de 1970. Y también fue parte de la película ganadora del Oscar en 2022 “RRR“, en donde interpretó al malvado gobernador.

También fue parte de la saga de Divergente, en donde interpretó a Marcos Eaton en las tres películas, e interpretó al antihéroe Frank Castle / Punisher en la cinta del 2008 Punisher: War Zone.

En televisión, el actor participó en numerosos capítulos de la serie At Home with the Braithwaites como Graham Braithwaite, también protagonizó la exitosa serie Rome, interpretando a Titus Pullo; fue parte de Black Sails durante 11 episodios con el papel de Edward Teach/BlackBeard, en la exitosa serie Viking interpretó a Ohthere of Hålogalandy recibió una nominación a los Saturn Awards como mejor estrella invitada por su papel de Isaak Sirko en Dexter.

Su último papel fue en la serie Ahsoka, que se estrenará en Disney+ el próximo 31 de agosto, en donde interpretó a Baylan Skoll.