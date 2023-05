¡Atención fans de Sex and the City! And Just Like That ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Ya no queda nada para el regreso de nuestras icónicas protagonistas de Sex And The City, en una diferente realidad de la que tenían a los 30 años. Así mismo, muchos fanáticos estaban esperando poder ver otra vez los nuevos episodios de And Just Like That. Conoce qué día se estrena en la plataforma HBO Max en el siguiente título.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de “And Just Like That” en HBO Max?

La segunda temporada de la serie Max Original AND JUST LIKE THAT se estrena el 22 de junio por HBO MAX.

La serie es desarrollada por los productores ejecutivos Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon. Los escritores King, Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky.

¿Cuál es el reparto de And Just Like That 2?

Vuelven a la pantalla: Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York), Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dr. Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt), Christopher Jackson (Herbert Wexley), Niall Cunningham (Brady Hobbes), Cathy Ang (Lily Goldenblatt) y Alexa Swinton (Rose Goldenblatt).

Cabe señalar que, según el reporte de Deadline, Corbett regresará a su papel como el gracioso realizador de muebles en varios episodios de la segunda temporada.

Por otro lado, hace algún tiempo, el productor ejecutivo de la serie Michael Patrick King, dio explicaciones sobre por qué Aidan no apareció en los primeros episodios, debido a que la serie abordaba las secuelas de la muerte del esposo de Carrie, Mr. Big (Chris Noth).

“Realmente sentí que esto era mucho para Carrie”, expresó. “Esta temporada fue mucho. Queríamos ayudarla a superar [la muerte de Big] y sacarla a la luz; el último episodio se llama ‘Viendo la luz’. Queríamos sacarla. [El regreso de Aidan] es una gran historia que todos en casa escribieron y que nunca habíamos tenido la intención”.