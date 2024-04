Una nueva eliminación se vivió en Tierra Brava este día lunes. Y es que tras la renuncia de Daniela Aranguiz, tocaba el duelo de eliminación entre Gabrieli Moreira y Chama Mendez.

Las dos participantes, que no se llevaban muy bien, se batieron en un duelo, el que definiría quién de las dos seguía en competencia. Y es que ambas participantes son de las más fuertes dentro del programa.

Lamentablemente, Alexandra resultó ser la nueva eliminada, no por perder la competencia, sino porque tuvo problemas médicos que le impidieron seguir.

Así fue la eliminación de Chama

El duelo de Chama y Gabrieli comenzó tenso y es que ambas participantes se iban siguiendo la una a la otra en la competencia. De hecho, en un inicio ambas chocaron en una ratonera en las alturas.

Debido a esto, Chama comenzó a sufrir un fuerte dolor en su espalda, lo que la complico a dar todo su potencial en la competencia. El duelo no alcanzó a durar demasiado por lo mismo, ya que alcanzó a llevar solo dos banderines, sin poder continuar.

Debido a esto tuvieron que ingresar los paramédicos a la arena, quienes se llevaron a Chama para tratarla. Fue tanta la impotencia de la venezolana que se puso a llorar por no poder seguir compitiendo.

“Es una lesión de la cervical que hace que me maree y me da el tirón. Acabó como menos quería. Me habría encantado terminar la competencia. No es la forma en la que me quería ir”, mencionó la venezolana.

“No me siento ganadora, de verdad lo siento por ti. Espero que mejores”, mencionó Gabrieli, entregándole un ramo de flores que Chama no aceptó.

Finalmente, Alexandra dejó la casona de Tierra Brava luego de despedirse de algunos de sus amigos como Botota, que fue una de sus grandes confidentes en el encierro, así como también de Luis y Nico, quienes le dedicaron algunas palabras para decirle adiós, junto con recibir palabras de Pamela.

Puedes revisar el momento a continuación: