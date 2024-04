Esta noche se vivirá uno de los duelos más importantes de la Tierra Brava, en donde Alexandra “Chama” Méndez se enfrentará a Gabrieli Maureira por la permanencia dentro del encierro que está cerca de llegar a su esperada gran final.

Recientemente y en un giro inesperado, Arturo Longton sorprendió al público al optar por retirarse deliberadamente, permitiendo que su pareja, Shirley Arica, continuara en el programa. Tras su salida, el ex participante de La Granja expresó: “Ella tiene muchas más chances de avanzar en el programa que yo, así que ojalá siga hasta la final. Estoy contento, feliz de verdad”.

Por lo que muchos se preguntan qué pasará con las próximas pruebas de eliminación y quiénes serán los participantes que deberán abandonar la hacienda.

¿Quién es la próxima eliminada de Tierra Brava?

En un impactante duelo, la Chama no logrará vencer a Gabrieli, con quien ha tenido importantes cruces dentro de la competencia. Mientras que, por otra parte, Daniela Aránguiz se enfrentará a Luis, su pareja, resultando también eliminada del espacio.

La inesperada eliminación de Arturo Longton

En una emocionante competencia de eliminación, Arturo Longton se encontró cara a cara con su pareja Shirley Arica por la permanencia en el programa. Aunque al principio la influencer peruana tomó la delantera, Longton logró posicionarse y tomar ventaja, emergiendo como el líder.

Sin embargo, en un gesto conmovedor, al recibir la antorcha que lo coronaba como el vencedor, decidió esperar a Shirley, permitiéndole continuar en el reality.

Visiblemente emocionada, Shirley expresó: “No tengo palabras. Lo quiero mucho, lo voy a extrañar. No estoy contenta porque no me siento ganadora. Le agradezco el gesto, pero no me sorprende porque sé quién es él, el corazón que tiene, lo noble que es”.

Por su parte, Longton señaló: “Ella tiene muchas más chances de avanzar en el programa que yo, así que ojalá siga hasta la final. Estoy contento, feliz de verdad”.