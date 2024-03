No queda nada para que comience el nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir?, en donde uno de los grandes confirmados es Luis Mateucci, el actual competidor de Tierra Brava, dijo que sí al nuevo desafío en donde se reencontrará con Oriana Marzoli y Gala Caldirola.

Los participantes están por comenzar el viaje que los llevará a Perú para ingresar a la hacienda en donde deberán vivir por la duración del espacio, Daniela Aránguiz, pareja de Luis, utilizó sus redes sociales para despedir al trasandino, en donde una frase puso en duda la continuidad de su relación.

El mensaje de Daniela Aránguiz para Luis

A través de sus historias de Instagram, la ex Mekano escribió: “Gracias por todos los momentos juntos, por todas las risas, por todos los besos, por todos los abrazos y por aguantar todas mis mañas. Sé que no soy una mujer fácil de llevar, pero tú lo hiciste todo tan normal”.

“Mi Luis, quizás esto no es una despedida o quizás sea la despedida para siempre, nadie sabe lo que puede pasar, pero yo solo me quedo con lo bonito, porque no existe nada malo en nosotros, una que otra maña, uno que otro celo, pero nada grave”, continuó señalando.

“Me quedo con nuestras risas y nuestras largas conversaciones y con todo lo bonito que significó conocerte, te amo y pase lo que pase quiero que sepas que mi amistad es incondicional, suerte en esta nueva aventura”.

Cabe recordar que cuando el argentino ingresó a Tierra Brava, Daniela y él terminaron su relación para evitar conflictos por el encierro, en donde las primeras semanas de competencia, Mateucci entabló una relación romántica con Alexandra “Chama” Méndez.

Sin embargo, el romance terminó cuando Daniela ingresó al encierro y retomó su relación con Luis, con quien sigue hasta la actualidad.