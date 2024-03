Tierra Brava se encuentra en su recta final, en donde los participantes deberán luchar por la permanencia y por un cupo en la gran final del espacio.

Recientemente, se vio la inesperada salida de Arturo Longton, quien decidió dejarse perder para que Shirley Arica, su pareja, pudiera seguir en el programa. “Ella tiene muchas más chances de avanzar en el programa que yo, así que ojalá siga hasta la final. Estoy contento, feliz de verdad”.

Sin embargo, ese no será el único duelo que disfrutarán los televidentes dentro de los próximos días, ya que los nominados, Daniela Aránguiz, Alexandra Méndez “La Chama”, Gabrieli Moreira y Luis Mateucci, deberán luchar por mantenerse en la competencia.

¿Quiénes son los nuevos eliminados de Tierra Brava?

Según reporta Infama, luego de que las duplas de competencia Daniela vs. Luis y Gabrieli vs. Chama se enfrentaron en los duelos, las eliminadas del espacio son Daniela y Chama.

La última eliminación de Tierra Brava

En una emotiva competencia de eliminación, Arturo Longton se enfrentó a su pareja Shirley Arica por su permanencia en el espacio.

Y a pesar de que la influencer peruana tomó ventaja durante el comienzo de la prueba, el ex La Granja pudo posicionarse y logró sacar ventaja, llevando la delantera. Al momento de tomar la antorcha que lo coronaba como el vencedor, Arturo decidió esperar a Shirley para que sea ella quien siga en el reality.

“No tengo palabras. Lo quiero mucho, lo voy a extrañar. No estoy contenta porque no me siento ganadora. Le agradezco el gesto, pero no me sorprende porque sé quién es él, el corazón que tiene, lo noble que es”, expresó Shirley visiblemente emocionada.

Mientras que Arturo justificó su decisión señalando: “Ella tiene muchas más chances de avanzar en el programa que yo, así que ojalá siga hasta la final. Estoy contento, feliz de verdad”.

“Hay un antes y después de ‘Tierra Brava’ en mi vida. En lo emocional y en lo físico, entre las lesiones, las competencias, las relaciones con todos”.

“Y nunca esperé encontrar a alguien de quien me podía llegar a enamorar, pero uno no manda en el corazón. Voy a tener que enfrentar los daños colaterales, pero hace muchos años quería volar libre, con alas propias”.