Tierra Brava se encuentra en su recta final en donde cada vez menos para conocer al gran ganador del espacio, por lo mismo, las competencias por la permanencia son cada vez más intensa y en uno de los duelos más inesperados y emotivos, Daniela Aránguiz debió enfrentarse a su pareja, Luis Mateucci.

Pero en un momento parecido a lo que ocurrió en el duelo entre Arturo Longton y Shirley Arica, Daniela Aránguiz decidió no competir contra Luis. Tras ser consultados por Karla Constant, el trasandino señaló que cree que puede ganar el reality. “No le puedo fallar. Ya le fallé mucho”, sostuvo.

La ex Mekano reveló que está feliz por haber ingresado a la competencia, pero que no se enfrentará a su pareja. “No puedo competir con Luis, él quiere que gane yo, y la única persona de nosotros dos que tiene posibilidades de ganar este reality es él”, expresó. “Yo no iba a competir. Prefiero perder el reality antes de competir con ella”, respondió el trasandino.

El nuevo duelo de Tierra Brava

Cerca de la gran final, el nuevo duelo que se verá en la pantalla es el de Alexandra “Chama” Méndez y Gabrieli Moreira. Confiado en que la brasilera ganará la competencia, Fabio armó un cartel que dice “Chama RIP”.

Al ser consultado sobre el cártel, Fabio no quiso dar declaraciones, a lo que Chama señaló: “¿Para qué escribes entonces? Cachudo”

Los compañeros también criticaron esta acción. Nicolás Solabarrieta le dijo: “Es innecesario que lo escribieras. ¿Para qué hacerlo?”, a lo que Pamela Díaz agregó: “Porque es un porfiado ¿Cómo le vas a decir eso?”.

“Siempre lo he dado todo. Estoy adolorida y cansada, y sorprendida de haber llegado tan lejos”, comentó Chama antes del duelo, mientras que Gabrieli comentó: “Conseguí ponerme al nivel de las personas que estaban aquí primero, y voy a dar el 150% de mí misma aquí”.