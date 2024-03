Tierra Brava, el reality extremo de Canal 13 se encuentra en su recta final, en donde la noche de este miércoles se vio el primero de los tres duelos que se acercan de cara a la gran final, en donde, de forma inesperada, Arturo Longton se enfrentó a su pareja dentro del espacio, Shirley Arica, por la permanencia.

Durante la prueba, los dos participantes que vivieron una relación dentro del espacio, se dedicaron palabras de aliento, sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue la actitud del ex finalista de La Granja, quien renunció a la prueba para que la influencer peruana siguiera en el espacio.

Arturo Longton se deja perder en Tierra Brava

Antes de la prueba, Longton conversó con Shirley y Pamela Díaz, como veía el panorama de la competencia, en donde la Fiera recalcó que la peruana tenía nulas chances de quedarse. “No tienes ninguna posibilidad de ganarle hoy. No tienes estado físico”, manifestó “La Fiera”.

A lo que Arturo respondió: “La única posibilidad que gane Shirley es que me deje ganar”, para luego agregar: “Quiero que te vaya bien, que te quedes y que llegues a la final y la ganes, y te voy a apoyar”.

Durante el duelo de equilibrio y motricidad, Shirley tomó tempranamente la delantera, sin embargo, Arturo tomó ventaja y logró finalizar antes que ella.

Sin embargo, a momento de dar encender la antorcha que lo coronaba como ganador, el ex participante de Mundos Opuestos 2 esperó a su pareja, para que ella sea quien gane.

“No tengo palabras. Lo quiero mucho, lo voy a extrañar. No estoy contenta porque no me siento ganadora. Le agradezco el gesto, pero no me sorprende porque sé quién es él, el corazón que tiene, lo noble que es”, expresó Shirley muy emocionada.

Por su parte Arturo justificó su decisión señalando: “Ella tiene muchas más chances de avanzar en el programa que yo, así que ojalá siga hasta la final. Estoy contento, feliz de verdad”.

Revisa el momento a continuación