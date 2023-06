Este 15 de junio llegó a las carteleras de los cines del país “Flash“ la nueva película de DC Studios que se suma al Universo Extendido de DC. Considerada la película más esperada del año, Flash espera romper la taquilla de los cines con la historia del velocista.

Con la presentación de nuevos personajes y unos cameos increíbles por fin podremos ver a Ezra Miller nuevamente en la pantalla grande como Barry Allen.

¿Aparece Henry Cavill en Flash?

Para los fans que están esperando ver a Henry Cavill como Clark Kent/ Superman en Flash lamentamos informarte que eso no pasará. Son muchos los cameos que podrás encontrar en la cinta protagonizada por Ezra Miller, pero el actor de The Witcher no es uno de ellos.

Hay que recordar que luego de su aparición en Black Adam, el actor y el estudio de DC informaron que Cavill no volverá al DCU como Kal-El, esto para darle paso a una nueva etapa al personaje.

A tención: la siguiente información podría ser considerada spoiler por algunas personas.

Si bien, el personaje no aparece en Flash, lo cierto es que se hace referencia a su existencia en varios momentos y además se nos informa que Kal-El murió en manos del General Zod cuando aún era un bebé.

De igual forma es importante destacar que hace unos meses se nos informó que Cavill tenía un cameo confirmado para Flash pero finalmente se sacó del corte final para no ilusionar más a los fans del actor y del personaje.

A pesar de esto, la actriz que interpreta a Kara en Flash, Sasha Calle, comentó en la conferencia de prensa mundial de la película que el actor que interpretó a Kal-El en el DCU si vió la cinta final y que le encantó.

Esto debido a que la joven actriz se acercó a Cavill y además a Melissa Benoist en busca de consejos para interpretar a Supergirl en la cinta de Andy Muschietti.