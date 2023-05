Ver Alicia Keys es una experiencia inolvidable. La cantante, compositora, música y productora 15 veces ganadora del GRAMMY®, se presentó ante una arena totalmente vendida en Santiago, Chile como parte de su esperado Alicia + Keys World Tour.

El concierto que fue grabado en el recinto, capturó todo el espíritu de Santiago, el cual integra el alma de su álbum en vivo, “Inolvidable”, disco que captura perfectamente lo vivido en aquella noche memorable y en otros espectáculos de Latinoamérica.

Alicia Keys lanza álbum en vivo “Inolvidable” con presentación en Santiago de Chile

Una obra para deleitarse en más de 90 minutos, la cual cuenta con las conmovedoras interpretaciones de ‘You Don’t Know My Name’, ‘Fallin’, ‘Empire State Of Mind’ y más. Además, “Inolvidable”, cuenta con la presencia de la destacada artista chilena Ana Tijoux, quien cantó su hit “1977.” Siendo aquel, uno de los momentos más memorables para el público nacional.

Cabe señalar que, tras la abrumadora demanda, Alicia Keys anunció las fechas en Latinoamérica este 2023 para dar continuación a su Alicia + Keys World Tour. Los shows de Latinoamérica han tomado lugar importante luego de un tour europeo con total sold-out y un exitoso paso por tierras norteamericanas durante el año 2022.

Y es que la artista estadounidense, siente el cariño de su público en el cono sur, y decidió presentarse en el territorio, brindando una experiencia única y maravillosa para quienes la siguen desde sus comienzos.

¿Dónde escuchar “Inolvidable” de Alicia Keys?

El álbum ya se encuentra disponible en la plataforma Spotify. Alicia estará compartiendo grabaciones de todos los shows que realizará en los países latinoamericanos que forman parte del Alicia + Keys World Tour.

¿Cuál es el set list de “Inolvidable” de Alicia Keys?

NAT KING COLE

TRUTH WITHOUT LOVE

YOU DON’T KNOW MY NAME

WASTED ENERGY

KARMA

NEW DAY

UNTHINKABLE

SO DONE

DIARY

CALMA

LOOKING FOR PARADISE

THE GOSPEL

PLENTIFUL

SKYDIVE

SKYDIVE – Unlocked

ONLY YOU

ONLY YOU – unlocked

WOMAN’S WORTH

UNBREAKABLE

EMPIRE STATE OF MIND

TRY SLEEPING WITH A BROKEN HEART

GIRL ON FIRE

1977 live – Ana Tijoux

GIRL ON FIRE EXTENDED

SUPERWOMAN

FALLIN

IN COMMON

UNDERDOG

NO ONE

LIKE YOU’LL NEVER SEE ME AGAIN

IF AIN’T GOT YOU