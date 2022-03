Will Smith se lleva su primer Oscar y pide disculpas por abofetear a Chris Rock: "El amor te hace cometer locuras"

Un impactante momento protagonizado por Will Smith y Chris Rock se vivió en los Oscars 2022, en donde el protagonista de King Richard abofeteó al comediante luego de que lanzará una broma sobre su esposa Jada Pinkett.

Rock le comentó a Jada que esperaba verla en "G.I Jane 2", haciendo alusión a su cabeza rapada y refiriéndose a la película que protagonizó Demi Moore en 1997, en donde su personaje debe raparse la cabeza.

Si bien Will Smith parecía estar riéndose después del comentario, luego sorprendió a la audiencia en Dolby al irrumpir en el escenario y abofetear a Rock en la cara. “Will Smith me acaba de dar una paliza”, señaló Rock tras el cachetazo.

Los comentarios de Smith fueron censurados cuando regresó a su asiento, pero era evidente que le dijo a Rock: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, a lo que Chris responde: “Vaya, amigo. Era un G.I. Broma de Jane”.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, repitió Smith.

Tras el impactante momento, el evento siguió en marcha hasta que llegó el momento de anunciar al ganador del Mejor Actor por su papel en King Richard.

"Quiero disculparme con la academia, con todos mis colegas... Este es un momento hermoso y no estoy llorando por recibir un premio, no tiene que ver con eso”, comenzó señalando.

“El amor te hace cometer locuras”, para luego agregar: “En este momento de mi vida, en este momento, estoy abrumado por lo que Dios me está llamando a hacer y ser en este mundo”.

“Al hacer esta película, pude proteger a Aunjanue Ellis, quien era una de las personas más fuertes y delicadas que he conocido. Tuve que proteger a Saniyya (Sidney) y Demi (Singleton), las dos actrices que interpretaron a Venus y Serena. Estoy llamado en mi vida a amar a la gente y proteger a la gente y ser un río para mi gente”..

Continuó: “Sé que para hacer lo que hacemos, debes poder soportar el abuso, debes poder hacer que la gente hable locamente de ti. En este negocio, tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto. Y tienes que sonreír y fingir que eso está bien”.

También señaló que Denzel Washington le dio consejos después del incidente. “Denzel (Washington) me dijo en el momento más alto, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti. Es como, quiero ser un recipiente para el amor”.

Revisa el momento a continuación.