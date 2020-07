Will Smith y Jada Pinkett Smith viven rudo cara a cara por la infidelidad de su esposa un rapero 20 años menor

Will Smith y Jada Pinkett Smith son una de las parejas más estables de Hollywood, pero ahora sacaron sus trapos sucios al sol y hablaron directamente del affair que tuvo ella con un rapero 21 años menor y amigo de su hijo, Jaden, mientras se había dado un distanciamiento en la pareja.

La interacción de ambos se dio en el programa "Red Table Talk", que es conducido por Jada en Facebook y que, en esta oportunidad, tuvo especialmente como invitado a Will; en lo que prácticamente fue una reacción a lo que dijo el cantante August Alsina (27) en una entrevista, sobre hahaber tenido un romance con la mujer de 48 años.

En el espacio, Pinkett explicó que ellos habían "pasaron por un momento muy difícil", razón por la que se alejaron y entonces entró en escena August Alsina, con quien la actriz terminó teniendo lo que calificó como un "enredo" con él.

"Creo que debes decir de manera clara qué pasó", lanzó Will en medio de la mesa roja. "¿Sobre qué?", intentó evadir Jada. Smith replicó: "Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿y qué pasó?".

"Sí, y entonces yo me metí en enredo con August", confirmó finalmente Pinkett. "¿Un enredo?", retrucó el actor, entre risas. "Sí", contestó ella sin muchas ganas de entregar más detalles. "Una relación".

August Alsina y la esposa de Will Smith, Jada Pinkett.

El asunto se comenzó a distender, entonces Will siguió avanzando para confesar que "realmente pensé que nunca más íbamos a hablarnos, sentí que había terminado".

"Definitivamente habíamos terminado", sostuvo Jada y se lanzó a detallar cómo se produjo su acercamiento a Alsina: "Hace 4 años y medio o 4 empecé una amistad con August. De hecho nos volvimos muy, muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda".

"Yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo", explicó además.

"Lo que yo recuerdo es que cuando apareció August, estaba muy enfermo", complementó Will. "Y yo estaba harto de tu trasero".

"¿Y luego qué hiciste, Jada?", insistió. Dando pie para que ella indicara: "A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien".

La conversación sirvió para desmentir los supuestos dichos suyos que se publicaron en la prensa como reacciones a la infidelidad y hablar más relajadamente sobre el tiempo que tardaron en resolver el entuerto mediático, además de que retrasaron la salida del episodio debido a la situación que actualmente enfrenta el mundo tanto en materia sanitaria como social.

Hubo intensas miradas y luego dieron a entender que ya se reconciliaron, encontrándose más unidos que nunca. De hecho, al final de la conversación, Will y Jada chocaron los puños parafraseando la famosa cita de "Bad Boys", con una pequeña modificación: "Cabalgamos juntos, morimos juntos. Mal matrimonio de por vida", dijeron entre risas.

La conversación completa entre Will Smith y Jada Pinkett Smith se puede revisar AQUÍ.