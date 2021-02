WandaVision Episodio 8 | Fecha y cuándo se estrena el próximo capítulo en Disney Plus

El séptimo capítulo de WandaVision, que se estrenó el pasado viernes en todo el mundo, siguió con las revelaciones que semana a semana vuelven locos a los fans de la serie de Disney Plus y la primera de Marvel Studios en la plataforma.

Y es que ya a la primera aparición que sorprendió a todos, en el séptimo capítulo las sorpresas continuaron, teniendo a todos los usuarios de Disney + bastante ansiosos del siguiente episodio.

Con solo dos capítulos por estrenarse, y aún sin revelar el mayor secreto de todos, WandaVision se guardará lo mejor para el final en ya sus dos últimas semanas. Mientras que para los viudos de la serie, ya está confirmada la fecha para el próximo estreno de Marvel y Disney: The Falcon and The Winter Soldier.

WandaVision consta de 9 capítulos y con las actuaciones de Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Paul Bettany (Vision), Monica Rembau (Teyonah Parris), Agnes (Kathryn Hahn), Jimmy Hoo (Randall Park) y Kat Dennings (Darcy)

¿Cuándo y a qué hora se estrena el octavo capítulo de Wandavision?

La serie opta por la misma modalidad de The Mandalorian en donde estrenaran un nuevo capítulo en la plataforma semanalmente. El octavo capítulo se estrenará este viernes 26 de febrero.

En Chile, el episodio se estrenará a las 5 AM del viernes. Misma hora de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En México será a las 2 AM, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3 AM. En Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 4 AM.



Estas son la fecha de estreno de los próximos capítulos de Wandavision:





- Episodio 8: 26 de febrero



- Episodio 9: 5 de marzo