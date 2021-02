"WandaVision": Aseguran que Evan Peters no es el "misterioso invitado" que tendrá la serie de Marvel

Mucho se ha hablado de un "misterioso invitado" de alto perfil que aparecerá en la serie "WandaVision". Esto no sólo viene de especulaciones entre fanáticos, sino que ha sido deslizado por los propios protagonistas de la serie: Paul Bettany y Elizabeth Olsen.

Esto a propósito de que han sido consultados en múltiples ocasiones por una sorpresa del nivel que tuvo el final de la segunda temporada de "The Mandalorian", con la aparición de Luke Skywalker en el season finales.

Muchos pensaron que aquel burlado personaje se trataba de la bomba que fue la aparición de Evan Peters como la versión de X-Men de Quicksilver al final del quinto capítulo; PERO NO.

Paul Bettany explicó recientemente que hay un "invitado misterioso" que aún no ha sido revelado y que aparecerá en los futuros episodios de la ficción de Marvel.

Esto se dio en un video de la revista Esquire en que Bettany reaccionó a diversas teorías de fanáticos y una de esas teorías apuntaba particularmente a que Benedict Cumberbatch tendría una aparición en WandaVision para preparar el escenario del MCU para lo que vendrá en "Doctor Strange and the Multiverse of Madness".

Ante eso el intérprete de Vision indicó que hay múltiples personajes que se ha intentado mantener en secreto, pero que igualmente terminaron en conocimiento del público, como fue el caso de Peters o de la aparición de Teyonah Parris como Monica Rambeau.

Pero, y este es un gran PERO, Bettany sostuvo que "hay un persona que aún no se ha revelado. Y es bastante excitante. Es un actor con el que he deseado actuar toda mi vida, con el que tenemos unas escenas increíbles y la química entre nosotros es, creo, extraordinaria, simplemente de fuegos artificiales en el set. Estoy realmente entusiasmado con que la gente vea ese material".

"WandaVision" está estrenando episodios todos los viernes exclusivamente en Disney+.