Marvel suelta una bomba de proporciones en "WandaVision" y ¿qué implica la aparición de ESE personaje?

Ya es más del mediodía del viernes, así que es momento de empezar a hablar de la aparición de ESE personaje en el quinto capítulo de la serie "WandaVision", por lo que si no has visto aún la nueva entrega de la primera serie de Marvel es momento de que dejes hasta aquí la lectura de esta nota.

---2da ALERTA DE SPOILERS---

En “Un episodio muy especial” finalmente se comenzó a desvelar qué es lo que está ocurriendo en “WandaVision” -o al menos en parte-.

Desde S.W.O.R.D. descartaron que Wanda Maximoff sea la víctima en todo esto y la señalaron como la principal victimaria, gracias a la información que trajo desde dentro del domo Monica Rambeau y particularmente por la desclasificación del registro de las cámaras de unas instalaciones del colectivo de seguridad que muestran a Scarlet Witch irrumpiendo en el lugar para recuperar el cadáver de Vision, con la intención al parecer de resucitarlo y sumergirse en este Westview televisivo alternativo.

Con esos datos y el primer enfrentamiento directo de Wanda con S.W.O.R.D., por lejos el momento más sorprendente de un episodio ya impactante por la forma en que juega con vaivenes entre el drama y el humor, entre realidad y ficción televisiva, fue la inesperada aparición que puso punto final a esta entrega semanal: Pietro, el hermano de Wanda, apareció tocando la puerta del hogar familiar.

La mención de este personaje en el capítulo 3 dio esperanzas a los fanáticos de ver a Aaron Taylor-Johnson de vuelta en el MCU, pero las impresiones no paran. El Pietro que apareció no era la versión que murió combatiendo a Ultron en “Avengers: Age of Ultron”, sino que el Quicksilver que conocimos en “X-Men: Days of the Future Past”, de 2014 y con producción de Fox, cuando esta firma aún no pertenecía a Disney.

En palabras de Darcy (Kay Dennings): “¿Ella reemplazó a Pietro?” (“She recast Pietro?”).

Así finalmente quedó expuesto el rol que tiene Evan Peters en “WandaVision” después de un largo tiempo de especulaciones en torno a su casting. El actor también interpretó al personaje en “Apocalypse” (2016) y “Dark Phoenix” (2019).

¿Qué significa la aparición de Pietro en “WandaVision”?



Aquí entramos directamente al terreno de las especulaciones en torno a lo que la misma serie nos ha entregado y de cara a la intención que tiene Marvel de renovarse para darle continuidad al futuro del MCU.

La adquisición de Fox por parte de Disney hizo posible que Marvel recuperara los derechos sobre los personajes como los que aparecen en X-Men y los Cuatro Fantásticos. Antes de eso ambas franquicias podían utilizar a Quicksilver gracias a vacíos que se habían creado en los cómics: con ello X-Men podría tener a Quicksilver sólo si no mencionaba sus conexiones con Avengers y Marvel podía incorporarlo siempre y cuando no se insinuara que era un mutante.

Pero Marvel no se quiso hacer cargo de esas vainas y tan rápido como lo introdujo en su mundo, lo mató al final de la segunda película de Avengers.

Entonces, “WandaVision” ahora se ha vuelto aún más rara al iniciar una especie de crossover entre los elencos, al sumar al Pietro de Evan Peters. Esto también implica la esperanza del inminente reinicio cinematográfico de X-Men de la mano del MCU. La pregunta igualmente se mantiene ¿qué estamos viendo aquí?

Evan Peters como Pietro en "WandaVision".

Es probable que el “Nuevo Pietro” no sea el mismo de “Days of the Future Past” sino que apenas una broma de Marvel para jugar con los espectadores, al pensar que esta serie sigue siendo un homenaje a la historia televisiva estadounidense y es conocido el nivel de estrellato en TV que ha alcanzado Peters siendo una de las figuras más populares en la franquicia antológica de Ryan Murphy “American Horror Story”.

Aunque -¿por qué no?- también podría ser la versión de los X-Men, esto después de que unos usuarios en Reddit reportaron que la audio descripción del capítulo así lo menciona: “Visto desde atrás, un hombre con el pelo teñido rubio está en la puerta principal... Wanda mira directamente a la versión de Pietro de las películas de X-Men”.

Lo cierto es que “Un episodio muy especial…” no entregó ninguna noción sobre quién, qué, dónde, por qué o cómo se desarrollará esta situación, sólo sabemos que esto no es producto del control que está ejerciendo Wanda o al menos así lo mencionó ella. Aunque los aplausos de festejo cuando Peters aparece en pantalla dan para pensar.

Como dije antes, Marvel por estos días quiere refrescar su saga, la aparición de esta versión de Pietro también se puede entender en la línea del reclutamiento de villanos de Spider-Man fuera del canon del MCU para su tercera entrega en solitario, así como también los rumores de apariciones de las versiones de Peter Parker de Tobey McGuire y Andrew Garfield en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", donde Wanda Maximoff jugará un rol clave, según los trascendidos.

Además, no han sido poco los reportes que han apuntado a que "WandaVision" marcará un hito particular para lo que vendrá en la continuidad de los héroes de la Casa de las ideas en el cine, junto con el hecho de que Elizabeth Olsen prometió una sorpresa del tipo season finale de "The Mandalorian" para la serie. ¿Se habrá referido a Pietro con esta declaración o aún hay más sorpresas guardadas en la trama?