Elizabeth Olsen asegura que "WandaVision" tendrá una sorpresa como la de "The Mandalorian"

"WandaVision" se encamina esta semana hacia su quinto episodio, después de que la semana pasada la trama puso salir de la burbuja televisiva de los primeros episodios, con lo que instantáneamente se elevaron las expectativas de los fanáticos.

Pero ahora Elizabeth Olsen detonó aún más las ansias de los fanáticos asegurando que la producción que por estos días protagoniza tendrá una sorpresa muy al estilo del final de la segunda temporada de "The Mandalorian"; en otras palabras: una bomba de proporciones para los fanáticos.

"Cuando se le preguntó si WandaVision tiene algo similar (a The Mandalorian) reservado, es decir, un personaje que no puede creer que aún no se haya filtrado, Olsen nos dio un rápido, 'Sí'', indicaron en el sitio especializado TV Line, medio que conversó con la actriz detrás de "Wanda Maximoff".

--ALERTA DE SPOILER-- Si no has visto los episodios de "The Mandalorian", deja hasta aquí tu lectura de esta nota.

Pero ¿de qué hablamos cuando mencionamos una sorpresa del calibre del season finale de "The Mandalorian"? Evidentemente la referencia que supuestamente hace Olsen es a la completamente inesperada aparición de Luke Skywalker hacia el final del capítulo 16 de la serie, llamado "El Rescate", cuando el Jedi apareció en el crucero estelar de Moff Gideon para recuperar a Grogu y llevárselo para su entrenamiento.

El momento marcó todo un hito y fue el detalle para el aplauso cerrado que ya se había ganado la serie, con el recorrido positivamente evaluado que ya había hecho hasta ese punto.

Ahora, Olsen también comentó estar "muy emocionada" por el viaje que aún le queda a la serie, en sus cinco episodios restantes. En tanto, la showrunner de "WandaVision", Jac Schaeffer ya había prometido que "quedan muchas sorpresas guardadas".