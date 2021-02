WandaVision Capítulo 7 | ¿A qué hora, cómo y dónde ver online el estreno del nuevo episodio?

Una locura ocurre semana a semana con los nuevos capítulos de WandaVision en Disney Plus. Y es que la primera serie original de Marvel Studios simplemente la rompe con cada episodio.

Los misterios en la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany están en su climax. Esto porque además de las Sitcoms que son homenajeadas en cada capítulo, actualmente se conoce de a poco la trama que llevó a Wanda Maximoff y Vision a esta extraña ciudad.

Sin caer en spoilers, las sorpresivas apariciones en esta serie, especialmente en las dos últimas semanas, tienen en vilo a los personajes principales, mientras los agentes de SWORD intentan descubrir qué ocurre en la ciudad ficticia Westview.

WandaVision se prepara para el estreno de su séptimo capítulo, lo que tiene a los fans ansiosos de cara a la recta final de la producción de Disney+. Luego de este estreno, solo quedarán dos capítulos por subirse.

La plataforma de streaming ya confirmó que para los viudos de la serie cuando termine podrán ver el documental de la producción, además de que también se prepara el estreno de la segunda serie de Marvel, The Falcon and the Winter Soldier.

La serie, que está protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, ya se encuentra disponible en Disney Plus y es exclusiva del servicio de streaming. constará de 9 episodios.

La serie opta por la misma modalidad de The Mandalorian en donde estrenaran un nuevo capítulo en la plataforma semanalmente. El séptimo capítulo se estrenará este viernes 19 de febrero.

En Chile, el episodio se estrenará a las 5 AM del viernes. Misma hora de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En México será a las 2 AM, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3 AM. En Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 4 AM.



Estas son la fecha de estreno de los próximos capítulos de Wandavision:





- Episodio 7: 19 de febrero



- Episodio 8: 26 de febrero



- Episodio 9: 5 de marzo