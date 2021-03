WandaVision: ¿Qué misterios deben quedar resueltos en el último capítulo de la serie?

Ya no queda nada para decirle adiós a Wandavision, la serie de Disney Plus está a solo días de emitir su episodio final, que espera cierre la historia acerca de dos de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico Marvel.

Lamentablemente la serie sobre los Avengers, Wanda Maximoff y Vision, no tendrá segunda temporada, por lo que las preguntas que se han generado durante la serie deberían tener respuesta este viernes tras la emisión del episodio 9.

Rumores apuntan a que el episodio final será más largo que los anteriores, el penúltimo episodio duró más de 40 minutos, mientras que los anteriores no superaban los 25 minutos.

Pero, ¿Cuáles son las preguntas que debiera responder el final de temporada? Spoilers a continuación. Si no estás al día con los episodios, te recomendamos que no sigas leyendo.

¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Tyler Hayward?

El director de S.W.O.R.D claramente busca hacer algo en contra de Wanda, quién en la escena post créditos del final, se pudo ver como reconstruyó a Vision. Aún no se sabe con que intención lo hizo, pero parece ser claro que busca algo contra Wanda.

¿Quién es realmente Pietro?

La aparición del hermano de Wanda, sorprendió sin duda a los fans, ya que el personaje perdió la vida en Avengers: Age of Ultron, sin embargo, el Pietro que apareció no fue el caracterizado por Aaron Taylor-Johnson quien lo interpretó en la película. Si no que Evan Peters, quien fue Pietro en X-Men: Días del futuro pasado.

¿Cuál es la verdadera condición de Vision?

El estado del esposo de Wanda aún no está claro, Hayward señaló que Maximoff tiene la capacidad de revivir a su alma gemela, entonces se genera la pregunta ¿está vivo o muerto?

¿Qué busca Agatha y existió en verdad su esposo?

Agness (Cuando aún era Agness), nombró a su esposo en varias ocasiones, sin embargo, jamás lo vimos. Descrubrimos además que en realidad ella es otra bruja y es la que controla lo que esta sucediendo, pero necesita a Wanda, aunque aún no conocemos el por qué.

Y la más importante ¿Habrá final feliz para Wanda y Vision?

Todas estás preguntas, esperan tener respuestas tras el episodio 9 de la exitosa serie de Disney Plus.