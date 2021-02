WandaVision Capítulo 9 | ¿A qué hora, cuándo y dónde ver online el final de la serie

Wandavision, la serie sobre dos de los Avengers más queridos está a punto de llegar a su fin y es que solamente queda un capítulo para decirle adiós a la historia de amor y aventura de Wanda y Vision, una de las parejas más emblemáticas del Universo Cinematográfico de Marvel.

La producción que se emite por Disney Plus, es protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bethany, quienes dentro de muy poco se despedirán de la pantalla, junto a los otros residentes de Westview.

La historia muestra a Wanda Maximoff y Vision, viviendo felices en el vecindario de Westview, donde llevan una vida aparentemente normal y rutinaria, sin embargo, al avanzar los capítulos y sin caer en spoiler, las cosas comienzan a cambiar para la entrañable pareja, quienes comienza a notar ciertos detalles en la cotidianidad que los hace replantearse muchas cosas.

Cada semana se revela una nueva pieza del puzle final y ahora ya prácticamente solo queda ver el desenlace. Los fans semana a semana vuelven tendencia el nombre de la serie en redes sociales donde comparten sus diversas teorías.

Lamentablemente para los fanáticos ya se confirmo que la serie sobre estos populares personajes no tendrá una segunda temporada, por lo que la historia de la pareja continuará en otros proyectos.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el noveno y último capítulo capítulo de Wandavision?

La serie tiene la misma modalidad de The Mandalorian en donde se estrena un nuevo capítulo en la plataforma semanalmente. El noveno capítulo se estrenará este viernes 5 de marzo.

En Chile, el episodio se estrenará a las 5 AM del viernes. Misma hora de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En México será a las 2 AM, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3 AM. En Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 4 AM.



Estas es la fecha de estreno del próximo capítulo de Wandavision:



- Episodio 9: 5 de marzo