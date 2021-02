"WandaVision": Revelan quién es realmente Agnes en la serie de Marvel

El capítulo 7 de "WandaVision" debutó este viernes 19 de febrero y lo hizo en grande abrazando derechamente la locura de la propuesta que ha presentado hasta ahora la primera serie de Marvel y a la vez entregando más respuestas sobre lo que realmente está ocurriendo en la producción de Disney+. Aunque los fanáticos recibieron respuesta a una pregunta fundamental: ¿Quién es realmente Agnes, el personaje interpretado por Kathryn Hahn?

--- ALERTA DE SPOILERS --- Si no has visto la nueva entrega de la producción ambientada en el MCU y no quieres enterarte sobre detalles de la trama, te recomendamos dejar de leer este artículo.

El formato del capítulo fue un directo homenaje a exitosas apuestas televisivas como "Modern Family" y "The Office", a medio camino entre las sitcoms y la telerrealidad, para evidenciar el descalabro que está ocurriendo en Westview tras los sucesos del episodio 6 y con Wanda dándose cuenta de que los acontecimientos que la rodean van más allá de sus poderes.

Mientras, una recuperada Darcy puso al día a Vision sobre los sucesos de su pasado y Monica Rambeau atravesó nuevamente el umbral que separa a Westview del resto del mundo, reescribiendo una vez más su material genético y adquiriendo definitivamente poderes con habilidades que aún están por verse.

En tanto, después de que los hijos de Wanda y Vision se fueran con Agnes, la 'Bruja Escarlata' es rescatada por su vecina de una discusión con Rambeau, es así como terminan en su casa. Una vez allí, Wanda se da cuenta de la ausencia de los mellizos y cuando acude a buscarlos al sótano descubre que Agnes ocultaba mucho más que esas misteriosas miradas a través de los capítulos que hemos visto hasta ahora.

En el subterráneo, que prueba ser más siniestro que la amable presentación de la villa suburbana en la que viven, había un poderoso libro con evidentes rasgos mágicos y fue el momento perfecto para que finalmente Agnes revelara su verdadera identidad: Agatha Harkness, la responsable de múltiples sucesos que se han visto en pantalla como la reaparición de Pietro y hasta la muerte de Sparky.

Agnes revelándose como Agatha Harkness, en "WandaVision".

¿Quién es Agatha Harkness?



Agatha Harkness es una poderosa bruja reconocida en los cómics relacionados con Scarlet Witch, quien es presentada como una de la hechiceras originales de los juicios de Salem.

Su primera aparición en las publicaciones de Marvel fue en el número 94 de “Los Cuatro Fantásticos”, en 1970; es la madre del supervillano Nicholas Scratch; y, tras ser capturada y quemada en una pira, posteriormente en la historia se convierte en la mentora de Wanda, además de una trágica cuidadora del hijo de los Cuatro Fantásticos, Franklin.

De la mano de Harkness, Maximoff potenció su desempeño mágico, en el mismo periodo en que enfrentó sus inseguridades al ser conducida a creer que los Maximoff no eran sus verdaderos progenitores, sino que en realidad Magneto lo era.

Junto con eso, queda en evidencia que Wanda creó a sus hijos con magia y fragmentos del alma del villano conocido como Mephisto.

Agatha Harkness cuidaba al hijo de la Reed Richards y Sue Storm en los cómics. En "WandaVision" tiene un rol un poco más siniestro.

Por otro lado, Harkness gracias a sus encantamientos tiene una amplia gama de poderes, es capaz de crear campos de energía e ilusiones, además de teletransportarse y ejecutar la habilidad de la telepatía.

Su gato, Ebony, también tiene superpoderes como superfuerza, alta velocidad y es inmortal. Por lo mismo, Agatha usualmente lo envía a hacer sus tareas.

"WandaVision" está estrenando episodios todos los viernes exclusivamente en Disney+.