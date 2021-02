Disney+ estrenará serie documental sobre la creación de las series y películas de Marvel

El éxito que está teniendo "Wandavision" ya es indiscutible y ante la posibilidad de sacarle aún más provecho a la producción, Disney+ inaugurará una nueva serie documental sobre la creación de las entregas del Universo Cinematográfico Marvel con un capítulo dedicado a la ficción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

La nueva docuserie del servicio de streaming fue bautizada como "Assembled", mostrará cómo se hicieron tanto las películas como las series del estudio y tiene agendado su debut para el próximo 12 de marzo.

El episodio que explorará "WandaVision",debutará una semana después del último capítulo de la serie y siete días antes del debut de "The Falcon and the Winter Soldier", según dio a conocer la plataforma a través de sus redes sociales.

"Únete a Elizabeth Olsen, Paul Bettany y el equipo creativo de 'WandaVision' mientras el episodio abre el telón de esta innovadora serie. Descubre cómo tomó forma el sorprendente concepto de la producción inspirándose en las sitcom clásicas. Sé testigo de cómo el equipo hizo todo lo posible para emular varios métodos de filmación utilizados durante los primeros años de la televisión", establece la sinopsis de la docuserie.

Marvel Studios' ASSEMBLED, a new documentary series of specials, goes behind the scenes of the shows and movies of the MCU. The first special, ASSEMBLED: The Making of @WandaVision, is streaming March 12 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fM6TxF0VuW