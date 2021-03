WandaVision: Último capítulo | ¿Cuándo y a qué hora se estrena el final de la serie de Disney +y Marvel Studios?

Una aventura de casi dos meses ha sido la que ha llevado a los hogares de todo el mundo WandaVision, que de la mano de Marvel Studios y Disney +, cada semana ha sorprendido y llenado de teorías internet con el correr de los episodios y el esperado final de la serie.

Y es que este viernes se estrena el último capítulo de la historia de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), episodio 9 y que será el final de la serie que solo tendrá una temporada, algo ya confirmado por Marvel.

Tremendo desenlace el que se vivirá en el final de WandaVision y donde se espera que la historia tenga un cierre tan notable como lo ha sido su historia, y preparando también los siguientes proyectos del MCU. Mientras que ya se conoce que la historia de Wanda seguirá en la película Doctor Strange 2, ya está confirmada la llegaa de la segunda serie de esta alianza de Disney, The Falcon and The Winter Soldier, mientras que otra producción esperada por los fanáticos también tiene fecha de estreno: Loki.

WandaVision consta de 9 capítulos y sigue la historia tras los sucesos de Avengers: Endgame.

La serie, que está protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, ya se encuentra disponible en Disney Plus y es exclusiva del servicio de streaming. constará de 9 episodios.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el octavo capítulo de Wandavision?

El último capítulo de WandaVision se estrenará en Disney Plus el próximo viernes 5 de marzo en Latinoamérica y todo el mundo.

En Chile, el episodio se estrenará a las 5 AM del viernes. Misma hora de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En México será a las 2 AM, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3 AM. En Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 4 AM.