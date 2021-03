Disney + | Entérate de los estrenos que llegaran en marzo a la plataforma de Disney plus

Febrero fue un buen mes para la naciente plataforma de Disney Plus. La irrupción de Wandavision y The Mandalorian le dieron a aquel streaming un empujón para ofrecer y mostrarse como una alternativa que -sin dudas será potente- en la competencia contra otros gigantes como Netflix, Amazon y HBO.

Ahora, con el inicio de marzo, también llegarán los estrenos a Disney Plus que, cabe recordar, también cuenta con más que los clásicos de Walt Disney pues tiene a su haber la saga de Star Wars, documentales de National Geographic, Los Simpson y Marvel.



Uno de los estrenos que más promete para el tercer mes del año es el final de temporada de WandaVision, pero a su vez, llegará mayor contenido de Marvel, pues se espera el arribo de The Falcon and the Winter Soldier, la segunda serie del MCU que estará disponible en la plataforma.



Acá te dejamos la lista de todos los estrenos que llegan en marzo a la plataforma de Disney:

Marzo 5

Raya and the Last Dragon (Disney+ Premier Access)

WandaVision, final de temporada

Disney Secrets of Sulphur Springs: Time Warped

Garfield: A Tail of Two Kitties

Heartland Docs, DVM, temporada 2

12 de marzo

Own the Room (La idea del millón)

Disney Secrets of Sulphur Springs: Long Time Gone

Disney Junior Doc McStuffins: The Doc Is In

Disney My Music Story: Perfume

Dr. K’s Exotic Animal ER, temporadas 1–8

Dr. Oakley, Yukon Vet, temporada 7

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Marvel Studios: Legends

Assembled: The Making of WandaVision Premiere

Marzo 19

The Falcon and the Winter Soldier: capítulo 1

Disney Big Hero 6 The Series, temporada 3

Disney Secrets of Sulphur Springs: If I Could Turn Back Time

Mexico Untamed, temporada 1

26 de marzo