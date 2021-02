Disney+ fija el estreno de la serie protagonizada por "Loki"

Marvel finalmente le puso fecha a la llegada de su próxima serie "Loki", la que estará protagonizada por el popular villano interpretado por Tom Hiddleston.

Junto con anunciar los detalles de múltiples producciones de Disney que llegarán en los próximos meses, la firma confirmó que la historia protagonizada por el Dios del Engaño se podrá ver a partir del próximo 11 de junio en la plataforma de streaming.

Con esto el MCU avanzará en 2021 de la siguiente forma: "WandaVision" está a punto de concluir su puesta al aire; "The Falcon and The Winter Soldier" debutará a mediados de marzo y tendrá sólo seis episodios, para concluir en abril; mientras que el estreno de "Black Widow" sigue fijo en mayo próximo, tras los múltiples saltos que vivió en 2020; y ya en junio llegará "Loki", tras haber postergado su estreno original de enero pasado.

Tal como se supo previamente, "Loki" ayudará a sentar las bases de cara al estreno de "Doctor Strange and the Multiverse of Madness", secuela que supuestamente se verá directamente imputada por los sucesos que se muestren en los dos últimos episodios de "WandaVision", serie que se está esmerando por expandir el paisaje en términos de quienes realmente controlan el poder en el MCU.

"Loki" seguirá los pasos de la versión del personaje de Hiddleston que escapó con el Tesseracto en "Avengers: Endgame" hacia una línea de tiempo alternativa donde se topará con la "policía del flujo del tiempo" llamada Time Variance Autority y que tiene relación con Kang/Immortus, un viajero del multiverso que será presentado como el gran villano de "Ant-Man and The Wasp: Quantumania".