Solo hemos visto dos episodios de Willow, la nueva producción que revive la película de los años 90, en formato serie por la plataforma Disney+, la cual ha sido bien catalogada por sus suscriptores. Por otro lado, muchos se han preguntado la participación del querido personaje Madmartigan. Pues, hay nuevas revelaciones que confirman lo que sucederá con su aparición en la ficción cinematográfica.

¿Van Kilmer aparecerá en la serie Willow de Disney+?

Está confirmado que el actor Van Kilmer no participará en la serie Willow, por tanto, no veremos al personaje Madmartigan.Todo esto se debe al estado de salud del intérprete, ya que como muchos saben, Kilmer, sufrió cáncer de garganta y un procedimiento médico hizo que perdiera la voz, dejándolo en un delicado estado. Sin embargo, el actor siempre quiso participar en la serie, ni que fuera con una pequeña aparición como la que hizo en Top Gun: Maverick, pero finalmente no puso ser posible, siendo el coronavirus, el gran culpable.

Coronavirus: Un obstáculo tremendo para Van Kilmer

El creador de la serie, Jonathan Kasdan, aclara durante una conversación con EW, que en un primer momento sí estaba prevista la aparición de Kilmer, y que incluso se reunió con el actor, quien estaba entusiasmado con la idea de participar. A continuación, estos son los detalles emotivos que comenta al respecto:

"Realmente queríamos que Val estuviese en la serie. Y Val también quería. Recuerdo ir a ver a Val al día siguiente de que cogiera buen ritmo y decirle 'Mira, vamos a hacer esto y todo el mundo quiere a Madmartigan de vuelta. Y él dijo 'No tanto como lo quiero yo'. Me abrazó cuando me fui. Me levantó y me dijo: '¿Ves? Todavía soy súper fuerte'. Y yo estaba como, 'Genial'".

Sin embargo, la pandemia mundial impidió a Kilmer en poder participar. "A medida que el COVID se iba extendiendo por el mundo, se volvía insuperable. Estábamos preparando la película en la primavera del año en que más ocurría. Y Val, a regañadientes, no sentía que pudiera salir. Tuvimos que buscar la manera de preservar la historia que queríamos contar con él sobre cómo se desarrollaba su historia", comenta Kasdan.

Por otro lado, Kasdan dejó en claro que no quería negar la posibilidad de que Kilmer aparezca en una hipotética segunda temporada, comentando lo siguiente al respecto:

"Queríamos dejar la puerta abierta a cualquier posibilidad en el futuro y también honrar su espíritu. Intentamos hacer eso y trabajar con él de forma se le sienta y se le oiga, aunque no se le vea".

Así es fanáticos, no podremos ver al nuestro querido Madmartigan de regreso en esta primera entrega de Willow, sin embargo, es posible que pueda volver en una segunda temporada. Estaremos atentos a lo que suceda.