La nueva apuesta de ciencia ficción de la plataforma streaming ha cautivado a sus suscriptores. Una producción de los creadores de "Westworld" , "La Periferia" se basa en una novela de William Gibson, pionero del cyberpunk literario y hoy va va por su quinto capítulo.

¿Cuándo se estrena el quinto episodio de La Periferia?

El viernes 11 de noviembre en Amazon Video se podrá visualizar la quinta parte de esta primera entrega apreciada por los usuarios de la plataforma.

Lo interesante del género Ciencia Ficción

Con la actriz Chloë Grace Moretz como protagonista de una trama de acción y suspenso la serie contiene una proyección muy dura sobre la tecnología y como esta transforma la existencia de cada ser humano formando una mezcla de muchos mundos mágicos que a la vez, es como si fueran más ceranos a la realidad que nunca.

Morezt señala lo atractivo que son los generos cinematográficos fusionados y en su particularidad. "Creo que es algo especial y particular de los géneros en sí, desde la ciencia ficción hasta el terror, porque presentan mundos muy entretenidos, que a la gente le encanta ver, pero también tienen mensajes que generan muchísimas preguntas".

"Hay muchos giros muy buenos, y definitivamente pienso que van a tomar por sorpresa al público mientras empieza a comprender el marco general. Pero se trata más que de saltos temporales, es más bien sobre el hecho de no conocer la verdad de los personajes, porque realmente no podés saber en quién confiar, las cosas empiezan a cambiar mientras la trama avanza y no hay un único villano, y eso me parece sumamente interesante", concluyó la actriz.

Chloë Grace Moretz ha sido inciada en la industria del cine con su participación en los films de Kick-Ass (2010 y 2013) y Carrie (2013).

Además por otro lado sus creadores, Jonathan Nolan y Lisa Joy relacionan como el cine puede plasmar situaciones que en la realidad no se discuten directamente. "Permite crear conversaciones muy interesantes sobre cuestiones políticas y económicas que no se suelen encarar".

¿Habrá segunda temporada de La Periferia?

Amazon Video, aún no ha declarado sobre una nueva temporada de la serie. ¡Esperamos que sí!.