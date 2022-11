Una serie que ha dado que hablar es La Periferia: Conexión al futuro. Basada en la novela homónima de Willlliam Gibson, la producción desenvuelve su historia en la ciencia ficción y la psicología de las sociedades que viven con tecnología avanzada. El argumento ha dejado cautivado a los suscriptores de Amazon Video.

¿Cuántos capítulos quedan de La Periferia: Conexión al futuro?

Para el término de la primera entrega de la serie quedan sólo 3 capítulos. Este viernes 18 se estrena el sexto episodio.

¿Cómo ha sido para Chloe Moretz actuar en La Periferia?

La serie ha consagrado la carrera de su protagonista Chloë Grace Moretz. En una entrevista con ABC Play, la actriz señaló su agrado por participar en la producción. "Creo que el arte imita la vida de muchas maneras. Cada vez que necesito volcarme en algo, el proyecto correcto encuentra el camino hacia mí en el momento adecuado. Así ha sido toda mi carrera. Eso me permite conectar con el personaje de una forma personal y me ayuda a expresar emociones que tal vez no pueda expresar en mi vida real".

Mortez da vida a Flynne Fisher, una jovenque vive en una zona olvidada de Estados Unidos. La actriz inició su carrera en la actuación los 6 años, pero fue a los 12 años cuando consiguió el éxito internacional. Chloe admite sentirse muy orgullosa de participar en una serie producida por Jonathan Nolan y Lisa Joy, los creadores de ‘Westworld’.

"Muchos personajes llegan en el momento adecuado a tu vida. En este caso, las experiencias de Flynne coincidían con mi situación. Tenemos muchas cosas en común y eso me permitió vivir el papel como una terapia. Por otra parte, era imposible dejar el guion que estaba escrito de una forma brillante y eso siempre es una gran oportunidad para cualquier actor. Desde que me llamó Jonathan Nolan, me entusiasmé con la serie", declaró la actriz Chloe Moretz.