Mientras Disney está de fiesta con la Star Wars Celebration, su plataforma de streaming decidió aprovechar el revuelo para lanzar un nuevo trailer de lo que será el salto a la pantalla chica del clásico de fantasía de los 80's Willow, obviamente siempre protagonizado por Warwick Davis.

El relato continuará los sucesos acontecidos en el film original de 1988, presentando un grupo completamente nuevo de personajes para recorrer el mundo encantado.

Erin Kellyman (The Falcon and the Winter Soldier) se convertirá en Jade, Amer Chadha-Patel (Army of One) será Boorman, Ellie Bamber (The Serpent) estará como Dove y Ruby Cruz (Mare of Easttown) interpretará a Kit. Nombres con los que se asegura un elenco joven de peso para la apuesta de Disney+.

Stephen Woolfenden es el responsable del episodio piloto, mientras que Jon M. Chu y Jonathan Entwistle se repartieron las labores de encabezar el resto de los capítulos.

Entwistle resaltó en el lanzamiento del trailer que "con su mundo épico de espadas, hechicería y aventuras, Willow cautivó e influenció a muchos".

"Estoy emocionado de emprender este viaje y trabajar con Jon para crear algo que esté profundamente arraigado en esa película original y también una adición fresca, divertida y encantadora a la querida historia".

"Poder jugar dentro del mundo creado con tanto esmero por Ron [Howard] en el 88 es un sueño hecho realidad para mí", recalcó.

Willow se estrenará en Disney+ a partir del 30 de noviembre.