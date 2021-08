¡Salió el tráiler de Spider-Man No Way Home! Strange protagonista y vuelve el Doctor Octopus de la trilogía original

Quizás uno de los adelantos más esperados del último tiempo y que provocó cientos de teorías de los fans sobre Spider-Man: No Way Home ya está aquí, con el adelanto de la tercera película dirigida por John Watts y protagonizada por Tom Holland.

El último Hombre Araña y que gracias al acuerdo entre Marvel y Sony ha hecho equipo con los Vengadores en la pantalla grande, tendrá un momento culmine con la tercera película de Spidey y que ha generado bastante ilusión entre los fanáticos.

Y es que a la participación de Benedict Cumberbatch en su papel de Doctor Strange; la producción ha generado mucha expectativa tras la confirmación del villano Doctor Octopus, volviendo al papel Alfred Molina. Este ya apareció realizando el mismo personaje en la trilogía original de Sam Raimi con Tobey McGuire, en la segunda parte de Spider-Man.

Además ya se ha hablado de que Jaime Foxx también retomará su papel como Electro, de la película Amazing Spider-Man 2 e incluso se habla del regreso de Willem Dafoe como Duende Verde.

Con la apertura del Multiverso y la participación de Strange, los fans esperan ver el esperado Spiderverso en la pantalla grande y live action, a tal punto que varios sueñan con ver a Tobey McGuire y Andrew Garfield en algún tipo de aparición con el traje del Hombre Araña.

Spider Man No way home tiene fecha de estreno para el 17 de diciembre del 2021 y por ahora no se mueve la fecha a pesar de la pandemia y que algunas producciones de Sony se han reprogramado.

Mira a continuación el tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home: