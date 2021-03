Director de "Godzilla vs. Kong" se encargará de la película de los "Thundercats"

El director Adam Wingard se está preparando para estrenar su esperada entrega "Godzilla vs. Kong" a fines de marzo, pero ahora ya tiene otro proyecto en sus manos. Se trata nada menos que una película que adaptará la clásica serie animada "Thundercats".

Fue el mismo Wingard, quien en medio de un dialogo con Deadline, confirmó que será una entrega en animación por computador debido a que ese es el estilo que busca en este revival.

"No quiero reinventar su apariencia. Quiero que se parezcan a Thundercats. Tampoco quiero hacerlo en live-action. No quiero que se parezca a Cats, no quiero ese tipo de problemas, sin faltarle el respeto a ese director. Quiero hacer una película que nunca hayas visto antes. Una película CGI híbrida que tiene un aspecto hiperrealista y, de alguna manera, cierra la brecha entre dibujos animados y CGI. Ese es el punto de partida'", resaltó el cineasta.

Hollywood ha querido llevar la serie a la pantalla grande en múltiples ocaciones, pero hasta ahora ninguno de los proyectos había sido tan concreto como este.

Ahora, Simon Barrett concibió un guión para la entrega y no es un extraño en trabajar con Windgard, que anteriormente fue el productor de la adaptación del animé "Death Note" que hicieron para Netflix.

"Quiero reescribir este guión con mi amigo Simon Barrett. Esto es un gran proyecto de pasión para mí. Nadie en este planeta sabe o ha pensado tanto en Thundercats como yo. Me dieron las riendas. Vi esto como una oportunidad para hacer un nuevo tipo de película de espectáculos de ciencia ficción y fantasía que la gente nunca haya visto antes", añadió Adam al medio especializado.

Por el momento no hay fecha de estreno para el proyecto, en tanto que actualmente se encuentra en su fase de pre producción.