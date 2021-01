Presentan impresionante primer afiche oficial de "Godzilla vs. Kong" y anuncian fecha para el trailer

Warner Bros. adelantó un par de meses la llegada de la llegada de "Godzilla vs. Kong" y ahora los fanáticos suscriptores de HBO Max podrán ver a partir de marzo la película en sus hogares.

Es por eso que el estudio inició la campaña promocional de la entrega con un impresionante afiche que proyecta los alcances épicos que tendrá el enfrentamiento entre ambos monstruos, por supuesto en desmedro de una humanidad insignificante e impotente en el universo de la ficción. Uno caerá, reza la frase promocional de la entrega.

Sumado a la revelación del material gráfico, el estudio fijó el próximo domingo 24 de enero como el día en que debutará el esperado primer trailer de la producción.

"Godzilla vs. Kong" ya cuenta varios años de producción, con la "Godzilla" de 2014 marcando la primera pauta para este llamado Monsterverse, seguida por "Kong: Skull Island" de 2017, que llevó su trama a los años setenta; para que luego "Godzilla: King of Monsters" desatara todo su poder destructivo en 2019.

Múltiples personajes humanos han poblado estas películas, pero apenas unos cuantos han logrado perdurar en la memoria del público. Aún así, la nueva película tendrá conexiones directas con "King of Monsters", ya que los personajes de Millie Bobby Brown y Kyle Chandler volverán a la acción, mientras que Alexander Skarsgard, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry interpretarán a las nuevas adiciones en la ficción.

En tanto, será Adam Wingard el humano responsable de dirigir "Godzilla vs. Kong", tras acuñar créditos como You’re The Next y The Guest, además de la adaptación de Netflix para Death Note en su filmografía.

"Godzilla vs. Kong" se estrenará el próximo 26 de marzo en los cines que estén abiertos, así como también en el servicio de streaming HBO Max.