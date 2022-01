Buenas noticias para los fanáticos de Godzilla porque Apple TV+ ha dado a conocer que el monstruo tendrá una nueva serie live-action en el streaming.

De acuerdo al medio Variety, la producción no tiene título por el momento pero continuará la historia del Legendary Monsteverse que se estableció en las películas "Kong: Skull Island" y "Godzilla" de 2014.

La serie explorará el viaje de una familia para descubrir sus secretos enterrados y un legado que los vincula con la organización secreta conocida como Monarch, una entidad gubernamental secreta que trabaja para encubrir la existencia y defender al mundo de criaturas como Godzilla y otros Titanes.

Cabe recordar que hasta la fecha existen cuatro películas del Monsteverse: "Godzilla" en 2014, "Kong: Skull Island" en 2017, "Godzilla: King of the Monsters" en 2019 y, más recientemente, "Godzilla vs. Kong" en 2021.

Además, hay una serie de anime "Skull Island" que por el momento se encuentra en producción en el servicio de streaming Netflix.