Horarios, cuándo y dónde ver el estreno de la nueva versión de los "Thundercats"

"Thundercats Roar" o "Thundercats Rugen" se llama la nueva versión del clásico animado de los ochentas, que debutará esta semana en las pantallas de Latinoamérica.

Manteniéndose fiel y nostálgica a la serie original, León-O y los Thundercats -Tigro, Pantro, Cheetara, Felino, y Felina- logran escapar de la destrucción repentina de Thundera y aterrizan en un planeta misterioso y exótico llamado Tercer Mundo.

León-O, el recién electo Señor de los Thundercats, intenta liderar al equipo mientras todos convierten al planeta en su nuevo hogar.

"Thundercats Rugen" dan un vuelco al humor con su nueva propuesta.

Una serie de criaturas y extraños villanos aparecen en su camino, incluyendo al terrible Mumm-Ra, el gobernante malvado del Tercer Mundo que no permitirá que nadie destruya su reinado tiránico sobre el planeta, ni siquiera los Thundercats.

Victor Courtright ("Picke and Peanut") y Marly Halpern-Graser ("Right Now Kapow") son los productores, con Sam Register (Los Jóvenes Titanes en Acción) como productor ejecutivo.

Día y hora: ¿Cuándo reestrena la serie "Thundercats Rugen"?

Este 11 de junio prepárate para el estreno de los primeros dos episodios de la producción animada, con nuevos capítulos que se emitirán todos los jueves a las 17:45 horas.

El nueva serie presenta diseños renovados, así como también un tono diferente para la historia de León-O y su pandilla. La aventura se vuelve divertida e irreverente prometiendo reconquistar a los fans que aman a estos icónicos personajes, además de presentar el legado a las nuevas generaciones.

Transmisión: ¿Quién transmite "Thundercats Rugen"?

Podrás ver el reestreno de esta teleserie en los siguientes canales según tu cableoperador:

Cartoon Network:

VTR (12 SD, 718 HD)

DirecTV (304 SD, 1304 HD)

Claro (10 SD, 510 HD)

GTD (12)

Movistar (301 SD, 822 HD)