The Weeknd lanza remix de "Blinding Lights" junto a Rosalía y a los fans no les gusta mucho

¡Sorpresa! El listado de colaboraciones imposibles de este año, que ya ha sido alimentado por Maluma y Travis Scott, ahora sigue creciendo con el lanzamiento de un remix para la popular canción "Blinding Lights" que reúne a The Weeknd con nada menos que la estrella de la música actual española Rosalía.

La canción más escuchada de este 2020 en Spotify, con más de 1.500 millones de reproducciones, quiere tener una segunda vida de la mano de la candente artista catalana.

Algo que sí está logrando en las cifras, porque a menos de 12 horas desde su lanzamiento, el lyric video de la canción ya alcanzó más de un millón de reproducciones en Youtube.

"BLINDING LIGHTS con el AbelitooOoo", dijo la cantante para celebrar el lanzamiento, en una referencia al nombre real de su compañero de aventura: Abel Makkonen Tesfaye. El tema lo puedes revisar a continuación.

Pero más sorpresivo aún que el lanzamiento mismo, fue la inesperada respuesta que la canción tuvo de parte de los fanáticos: no los convenció para nada.

Sí, porque la jornada de este viernes "Blinding Lights" amaneció de Trending Topic en Twitter debido a los duros cuestionamientos que están haciendo los usuarios a la canción.

Entre las críticas están el hecho de que no se entiende bien lo que canta la española o que incluso cuando logras captar las líricas éstas no son del todo coherentes.

Hay de todo entre las reacciones y estas son algunas de ellas:

blinding lights remix innecesario a Rosalia no se le entiende nada y esta bien culero el remix pic.twitter.com/ZgPcuWhH0r

La vdd que el último Remix de Blinding Lights es el ejemplo físico del tipico "si were cada quien hace su parte y mañana en clase lo unimos"...tkm Rosalía pero no entendí nada... pic.twitter.com/zjIJQXYF0Q

jaja el remix de Blinding lights con Rosalía está culero. Mantengan alejado a The Weeknd de los hispanohablantes.�� pic.twitter.com/VoCaA0DX8P

#Rosalía en Blinding Lights... Esta canción no necesitaba remix pic.twitter.com/eHtU63CKdF

Cuando creíamos qué el 2020 no podía cagarla más: Blinding Lights Remix Rosalía pic.twitter.com/ULp0Ft8ULQ

Blinding lights remix Rosalía: duermo con la luz abierta The Weeknd: pic.twitter.com/BTAJJES1vc

J’ai écouté un extrait de blinding lights avec Rosalia et ��, je vais écouter la version entière pcq c pas possible d’avoir essayer de saboter le son comme ca