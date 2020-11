The Weeknd fue confirmado para el show del medio tiempo en el Superbowl 2021

The Weeknd continúa cosechando positivos hitos para su carrera. No conforme con ser uno de los artistas más escuchados en las plataformas digitales, ahora fue confirmado como el rostro que encabezará el show del medio tiempo para el próximo Superbowl 2021.

Así lo anunció la National Football League la mañana de este jueves, por medio de sus redes sociales, donde resaltaro que "el show de medio tiempo que transmitirá CBS con The Weeknd de seguro será nada menos que trascendental".

El evento se concretará el próximo 7 de febrero de 2021 y, por supuesto, aún está pendiente quienes serán los equipos que se enfrentarán en la jornada, dado que el torneo sigue en curso.

El canadiense tiene la vara alta en cuanto a las expectativas del público después del gigantesco show que este año montó Jennifer Lopez en conjunto con Shakira, y que además incorporó a Bad Bunny y J Balvin en el combinado.

The Weeknd acumula así un éxito más en su auspiciosa carrera. El hombre que ya ha sido galardonado con tres premios Grammy: dos que se llevó en 2016 como 'Mejor Álbum Contemporáneo' y 'Mejor Interpretación de R&B'; y uno en 2018 por 'Mejor Álbum Contemporáneo'.

Tras cosechar la popularidad con temas como "Can´t Feel my Face", "Call Out my Name" y "I feel you coming", este año The Weeknd lanzó su disco "After Hours", con el que batió récords de reproducciones con hits como "Blinding Lights".

Superando sus propios límites, recientemente, el músico apareció cantando en español en el remix de "Hawaii", la popular canción del cantante colombiano Maluma.