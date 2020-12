Spotify: Bad Bunny reina entre lo más escuchado de 2020

Al parecer, Bad Bunny será el rey indiscutido en los rankings musicales de fin de año. Ya se le vio entre los videos musicales más vistos por chilenos en Youtube, y ahora el puertorriqueño también encabeza lo más escuchado en la plataforma de Spotify.

El Conejo Malo fue destacado por el servicio como el artista masculino con más reproducciones en 2020, al alzarse hasta los más de 8.300 millones de streams.

El rapero Drake lo sigue en el segundo puesto y J Balvin en tercer lugar. El top 5 de artistas más escuchados se completa con el rapero Juice WRLD en cuarto y The Weeknd en quinto.

En tanto, Billie Eilish se coronó como la artista femenina con más streamings de Spotify durante 2020, y por segundo año consecutivo, seguida por Taylor Swift y Ariana Grande en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Además, Dua Lipa y Halsey se ubican como la cuarta y quinta artistas femeninas con más streams.

El amo y señor de los rankings de fin de año en Spotify: Bad Bunny.

Eso sí, la canción más escuchada en Spotify durante el año es "Blinding Lights" de The Weeknd,

que supera las 1.600 millones de reproducciones. En el segundo y tercer lugar, respectivamente,

están "Dance Monkey", de Tones And I’s y "The Box", de Roddy Ricch’s.

En tanto que Bad Bunny vuelve a ser el favorito en el apartado de album más reproducido a nivel

mundial de 2020, gracias al disco "YHLQMDLG", que acumula más de 3.300 millones de streams.

Le siguen "After Hours" de The Weeknd y "Hollywood’s Bleeding" de Post Malone’s. Completan la lista de los álbumes más escuchados "Fine Line" de Harry Styles y "Future Nostalgia" de Dua Lipa.

TOP GLOBAL de SPOTIFY 2020



Artistas más escuchados globalmente

1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5. The Weeknd

6. BTS

7. Billie Eilish

8. Taylor Swift

9. Post Malone

10. Travis Scott

Canciones más escuchadas globalmente en 2020

1. Blinding Lights - The Weeknd

2. Dance Monkey - Tones And I

3. The Box - Roddy Ricch

4. Roses - Imanbek Remix - Imanbek, SAINt JHN

5. Don't Start Now - Dua Lipa

6. ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) - DaBaby, Roddy Ricch

7. Watermelon Sugar - Harry Styles

8. death bed (coffee for your head) - Powfu, beabadoobee

9. Falling - Trevor Daniel

10. Someone You Loved - Lewis Capaldi

Álbumes más escuchados a nivel global

1. YHLQMDLG - Bad Bunny

2. After Hours - The Weeknd

3. Hollywood's Bleeding - Post Malone

4. Fine Line - Harry Styles

5. Future Nostalgia - Dua Lipa

6. Shoot For The Stars Aim For The Moon - Pop Smoke

7. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

8. Legends Never Die - Juice WRLD

9. Divinely Uninspired To A Hellish Extent - Lewis Capaldi

10. Changes - Justin Bieber

Podcasts más escuchados globalmente

1. The Joe Rogan Experience

2. TED Talks Daily

3. The Daily

4. The Michelle Obama Podcast

5. Call Her Daddy

6. NPR News Now

7. Crime Junkie

8. Stuff You Should Know

9. Gemischtes Hack

10. The Journal

Géneros de podcasts más populares a nivel global

1. Sociedad y Cultura

2. Comedia

3. Estilo de Vida & Salud

4. Arte & Entretenimiento

5. Educación