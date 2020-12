Youtube: El Top 10 de videos musicales más vistos por los chilenos en 2020

Youtube comenzó a hacer sus recuentos anuales y este martes reveló los videos musicales más vistos por los chilenos durante 2020, dando cuenta que una vez más los géneros urbanos acaparan la atención de los usuarios locales y no dan tregua en su avasalladora presencia en la plataforma de videos.

El reggaeton y el trap fueron los géneros más escuchados en el año en Chile. Artistas como Maluma, Ozuna, J Balvin, Camilo y el puertoriqueño Bad Bunny coparon las posiciones del ranking.

El fenómeno de estos estilos musicales no es exclusivo de Chile, sino que lleva varios años dominando las preferencias de los usuarios y usuarias de YouTube en casi toda América Latina.

Solo entre los tres primeros lugares de los videos que marcaron la tendencia anual suman más de mil millones de visualizaciones, y hasta la semana del 26 de noviembre muchos de los intérpretes figuraban entre los primeros lugares en el Ranking de Artistas Principales de YouTube en Chile.

Este es el TOP 10 de los videos musicales más vistos por los chilenos durante 2020:

Yo Perreo Sola - Bad Bunny ( Video Oficial )

Nio Garcia x Brray x Juanka x Anuel AA x Myke Towers - La Jeepeta Remix (Lyric Video)

Maluma - Hawái (Official Video)

Rauw Alejandro & Camilo - Tattoo Remix (Video Oficial)

Tainy, J. Balvin - Agua (Music From "Sponge On The Run" Movie)

Ozuna x Karol G x Myke Towers - Caramelo Remix (Video Oficial)

Jay Wheeler - La Curiosidad ft. Myke Towers (Official Video)

Safaera - Bad Bunny x Jowell & Randy x Ñengo Flow | YHLQMDLG

Myke Towers - Diosa (Video Oficial)