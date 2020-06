Rosalía sale a condenar la violencia policial: "Nunca entenderé por qué nuestra sociedad es racista"

Rosalía, la popular cantante española que no deja de sacar éxitos en las plataformas digitales, ahora también se comprometió con los discursos sociales, sumándose al largo listado de celebridades que manifestaron su repudio por la brtualidad policial y el asesinato del afroamericano George Floyd en Minneápolis, Estados Unidos.

Por medio de su cuenta en Instagram, la artista aseguró que "me duele el corazón cuando pienso q a día de hoy aún hay gente que pierde la vida y es tratada injustamente por el color de su piel. Y quiero usar mi cuenta para decirlo".

"Nunca entenderé por qué nuestra sociedad es racista y aún menos por qué seguimos permitiendo que lo sea. Amémonos, respetémonos, informémonos, preguntemos, aprendamos a hacerlo mejor en nuestro día a día y no permitamos ni callemos injusticias Black Lives Matter" (La vida de los negros importa)".

"La Rosalía" compartió este mensaje con una imagen que tiene la frase en inglés "We cannot stay silent about things that actually matter" ("No podemos quedarnos callados con las cosas que están pasando").

Con ello unificó su voz de protesta con otros personajes populares como Tom Morello, Justin Bieber, Naomi Campbell, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer o Natalie Portman. Mientras las protestas por el incidente en Minesota se han repartido por todo el país, desde Nueva York a Los Angeles, pasando por Atlanta y Philadelphia.

Hace unos días, Rosalía sacó un nuevo tema, "TKN", una colaboración con el rapero estadounidense Travis Scott, y sigue confirmando sus novedosas formas de alimentar su carrera desde la cuarentena en la que la mayor parte del mundo permanece.