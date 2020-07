The New Mutants tiene nuevo trailer y anuncia panel para la Comic Con at Home

Tras la adquisición de Fox por parte de Disney y del postergado arribo a los cines por la pandemia, finalmente tenemos novedades de "The New Mutants", que presentó un nuevo adelanto y marcará presencia en el evento virtual Comic Con at Home.

El clip vuelve a situar a los personajes en lo que parece un centro de rehabilitación psiquiátrica, donde descubrirán los poderes que poseen y cómo usarlos, con escenas de acción mucho más grandilocuentes de lo que se había visto hasta ahora sobre la película.

La entrega cuenta con las actuaciones de Maisie Williams como Rahne Sinclair / Wolfsbane; Anya Taylor-Joy como Illyana Rasputin / Magik; Charlie Heaton como Sam Guthrie / Cannonball; Blu Hunt como Danielle Moonstar / Mirage; y Henry Zaga como Roberto da Costa / Sunspot.

Además, los responsables de la entrega confirmaron que tendrá un panel en el evento virtual Comic Con at Home, el próximo 23 de julio, en el que participará el director Josh Boone junto al elenco de la entrega, para discutir detalles como el debut, la producción y probablemente el romance LGBTIQ+ que tendrá la trama.

"The New Mutants" tiene agendado su estreno para el próximo 28 de agosto, si es que la pandemia da tregua y se reabren los cines.