Director confirma romance entre mutantes del mismo sexo para "The New Mutants"

"The New Mutants" está en su marcha promocional de cara a su estreno y esta semana se reveló un nuevo spot promocional, pero además el director Josh Boone confirmó que habrá una relación amorosa entre personajes del mismo sexo en su historia.

De acuerdo con declaraciones del cineasta a Entertaiment Weekly, la que vendría a ser la última película en la franquicia de los X-Men bajo el alero de Fox mostrará un romance LGBTIQ+ que protagonizarán "Rahne Sinclair/Wolfsbane" (Maisie Williams) y "Danielle Moonstar/Mirage" (Blu Hunt).

Boone indicó que al centro de todo "habrá una hermosa historia de amor, lo que sé que es extraño de escuchar".

"Es de alguna manera la espina dorsal y el foco de algunas cosas fuertemente centradas en los personajes dentro de la película", puntualizó el realizador, sobre algo que posteriormente resaltó orgulloso en su Instagram.

Por su lado, Maisie Williams complementó indicando que "Rahne y Dani tienen una conexión telepática en los cómics, así que solo buscamos llevar eso a la película y mostrarlo con algo de realidad. Si realmente podían entenderse mutuamente a ese nivel, probablemente terminen enamorándose de esa persona".

Eso sí, "no es una historia sobre cómo estos dos personajes entienden su sexualidad. No se centra en eso y ella no necesariamente le ponen un nombre. Nadie lo hace y nadie lo cuestiona tampoco".

Revisa el nuevo spot de "The New Mutants":