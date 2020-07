El Oso Demonio se hace presente en el impresionante nuevo trailer de "The New Mutants"

En medio de los paneles por la Comic Con at Home, la tarde de este jueves se reveló un nuevo e impresionante trailer para la esperada película "The New Mutants", otra entrega más dentro del universo de X-Men.

La trama sigue a los protagonistas cuando se encuentran en un centro de rehabilitación psiquiátrica, donde descubrirán los poderes que poseen y cómo usarlos, con escenas de acción mucho más grandilocuentes de lo que se había visto hasta ahora sobre la película.

En esta oportunidad, no sólo se mostró un adealnto, como ya lo habían hecho la semana pasada, sino que también fue el momento para revisar la primera escena de la película, en la que se puede ver cómo Dani Moonstar es despertada por su padre y tienen que arrancar de la casa rodante en la que viven, debido al ataque de una misteriosa y malvada fuerza que los persigue con consecuencias fatales.

La entrega cuenta con las actuaciones de Maisie Williams como Rahne Sinclair / Wolfsbane; Anya Taylor-Joy como Illyana Rasputin / Magik; Charlie Heaton como Sam Guthrie / Cannonball; Blu Hunt como Danielle Moonstar / Mirage; y Henry Zaga como Roberto da Costa / Sunspot.

"The New Mutants" tiene agendado su estreno para el próximo 28 de agosto, si es que la pandemia da tregua y se reabren los cines.