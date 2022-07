La tercera temporada de The Boys llegó a su fin. Este jueves y adelantándose varias horas a su estreno, Prime Video subió el octavo y último episodio de este ciclo, el que vino a presentar el desenlace con entre Homelander (Antony Starr) y el plan de Butcher (Karl Urban) para acabar con él y vengarse por lo que le hizo a su esposa.

Y es que a lo largo de la exitosa y explícita serie del streaming de Amazon, en que este mundo de superhéroes en que no todo es un cuento de hadas, la pelea entre humanos y gente súper ha tenido momentos épicos desde su estreno en 2019 e inspirada en el cómic del mismo nombre.

La historia de esta temporada tuvo tanto a Butch como a Hughie (Jack Quaid) separándose del grupo con tal de eliminar al superhéroe insignia de Vought y el más poderoso de todos, donde el factor de Soldier Boy (Jensen Ackles) vino a emparejar la disputa, más aún con la llegada del Compuesto V temporal a las manos de los muchachos.

Pero el capítulo final, abordada tras la gran revelación del episodio anterior, tuvo su gran batalla y con varios sucesos que cambiarán para siempre la historia de cara a la cuarta temporada.

¡Atención! A continuación hay spoilers del capítulo 3x08 de The Boys. Si aún no lo ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Qué pasó en el capítulo final de The Boys 3?

Tras descubrir en el episodio pasado que Soldier Boy, por medio de un experimento, es el padre de Homelander y fue encerrado por los rusos ya que Vought había generado su reemplazo, ahora tanto él como Vengador tenían la duda de qué hacer, si enfrentarse o aliarse ahora que saben que son familia.

Esto mientras Butcher buscaba seguir incentivando al soldado para matar a Homelander, quien asesinó a Black Noir por no contarle de su padre, y se separó de Hughie para salvarlo tras conocer que el compuesto V temporal que estaban tomando era mortal.

En la torre Vought se vive la gran batalla, con Butch, Soldier Boy y Meave por un lado y por el otro Homelander, esto mientras que Starlight, Hughie, L.M., Frenchie y Kimiko querían salvar a la gente y detener a Soldier Boy.

Pero Homelander para aliarse con el soldado, le mostró a su "nieto", Ryan. Pero para sorpresa de todos y cuando se pensaba que se iban a juntar, Soldier Boy se mostró decepcionado de Vengador y comenzaron la pelea, resultado herido el hijo del superhéroe.

Esto no le gustó nada a Butcher, que de pasar a ir contra Homelander, finalmente entró en razón y para defender a Ryan se fue contra Soldier Boy, batallando contra él junto a la ayuda de los muchachos, todo esto mientras Vengador y Meave se peleaban.

A pesar de lo poderoso del soldaro y exmiembro de Los 7, Starlight demostró su gran poder y pudo detenerlo, pero esto no fue suficiente para evitar que Soldier Boy activara su poder para destruir todo y quitarle las habilidades a los demás. Aquí, Meave se sacrifica y explota con el antihéroe saltando por la ventana y creyéndose muerta.

Antes de que Butch y Homelander se vuelvan a enfrentar, Ryan le pide que se vayan pero ignorando a Butch y yéndose con su padre. En cuanto a Soldier Boy, descubrimos que fue apresado nuevamente por la CIA, pero aún con vida.

Luego de la batalla empezaron las revelaciones, ya que por ocupar el compuesto V, Butcher tiene una enfermedad terminal y el doctor no le dio más de un año y medio de vida, mientras que conocemos que Meave se salvó, aunque perdió sus poderes.

Homelander, por su parte, sigue siendo admirado por sus locos seguidores y les presentó a su hijo Ryan, que parece seguirá el mismo camino de maldad que su padre.

Ya al final del capítulo vemos a los muchachos, ahora con Annie (Erin Moriarty) como su nueva integrante, planeando su próxima aventura, cuando ven que Victoria Neuman se postulará para vicepresidenta del país tras la muerte del candidato en manos de Deep.

¿Qué se viene para la siguiente temporada?

Aún sin fecha de estreno pero pronto a iniciar su producción, la cuarta temporada de The Boys deja varias preguntas sin resolver, lo más relevante es cómo será la amenaza ahora de Homelander, que sigue siendo imparable, junto a su poderoso hijo Ryan.

Además, la muerte de Butcher ya quedó planteada y solo el tiempo dirá si efectivamente el personaje morirá tras enfermarse por usar el compuesto V temporal.

Esto mientras el resto de los muchachos, ahora con Starlight, seguirán en la búsqueda por exponer a Vought y detener a Homelander. Esto mientras conocemos a la amenaza de tener a Victoria como candidata a la vicepresidencia, quien es aleada del mismo Vengador y de Vought.

En veremos quedaron las historias de Deep, quien sigue intentando serle fiel a Homelander, y a A-Train que aún le falta por descubrir su camino. Por si fuera poco, el final de Soldier Boy indica que aún puede volver y vengarse de los muchachos.