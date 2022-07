Un capítulo increíble fue el que estrenó este jueves en la noche Prime Video, con el séptimo episodio de The Boys, tercera temporada.

Y es que después del capítulo del Herogasm, que además de las enfermizas escenas íntimas tuvo una pelea de proporciones al final del episodio, esta semana The Boys sorprendió con una tremenda revelación de sus protagonistas y que dará vuelta la trama en 180° de cara al final de temporada.

¡Atención! A continuación hay spoilers del séptimo episodio de The Boys 3. Si no lo has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

The Boys 3x07 además de las peleas y seguir a Butcher y Hughie ayudando a Soldier Boy a vengarse de su exequipo, los minutos finales fueron de gran sorpresa para los fanáticos. A continuación te contamos qué pasó y la explicación de lo sucedido.

1. Revelación de Soldier Boy y Homelander

El gran momento del capítulo fue el final, cuando en una llamada por teléfono, Soldier Boy se comunicó con Homelander. A pesar de que este último seguía con ánimos de pelear, el soldado le contó una impactante historia.

En 1980, Soldier Boy participó de un experimento con Jonah Vogelbaum, excientífico de Vought y quien apareció en las primeras temporadas. En este, dejó su esperma en un frasco, tiempo antes de que sus compañeros lo traicionaran y lo congelaran en Rusia.

Es ahí cuando Soldier Voy le revela a Homelander que a los 9 meses nació él en los laboratorios de Vought, y que es su padre.

El capítulo terminó con la cara de impacto de Homelander, que de pasar a temerle a Soldier Boy, ahora sabe que este héroe del pasado es su papá y este al parecer no tiene intenciones de hacerle daño, sino todo lo contrario.

Aquí se entiende que una vez que Vought creó este hijo que se convertiría en Homelander, aún más poderoso que el propio Soldier Boy, a este último se lo dieron a los rusos y se deshicieron de él. Claro que ahora todo está peor, ya que ambos podrían ser equipo y ser aún más invencibles para Butcher y los muchachos.

Revisa a continuación qué más pasó en el último capítulo estrenado de The Boys 3:

2. El pasado de Butcher y su locura en el presente

Este episodio también tuvo un vistazo al pasado de William Butcher. Controlado por The Mentalist y viajando a su pasado, conocimos los maltratos que tenía su padre con él y su hermano. Traumas que persiguen hasta el día de hoy a Butcher por ser el responsable de abandonar a su hermano y dejarlo al cuidado de su maligno padre, y termina suicidándose.

Aquí Hughie logra sacarlo de esta visión y salvarlo, y Butcher despierta arrepentido y pidiéndole disculpas por el daño que le ha hecho hasta ahora. En las visiones podemos ver como Billy de alguna forma ve en Hughie a su hermano y quiere cuidarlo.

Pero en los últimos minutos del capítulo, cuando Butcher se entera de que el compuesto V temporal que están usando puede matarlos, y en vez de salvar a Hughie como no pudo hacerlo por su hermano, vuelve a mostrar sus traumas emocionales y que no aprendió nada, diciéndole que vayan por más compuesto V, aunque los pueda matar.

3. Starlight descubre algo del compuesto V temporal

Justamente Annie al infiltrarse en los laboratorios de Vought para robar Compuesto V, descubre que el compuesto temporal es peligroso y más de 3 dosis podrían matar a quien lo use. A pesar de estar enojada con Hughie y no lograr comunicarse con él, decide que irá a salvarlo.

4. Kimiko se vuelve a inyectar compuesto V

En la otra trama del capítulo, tuvimos a Kimiko repensando su vida y aunque gracias a Soldier Boy había perdido sus poderes, decide recuperarlos por miedo a no poder salvar a Frenchie. Starlight roba compuesto V para Kimiko y termina recuperando sus habilidades, lista para una última pelea.

5. A-Train está vivo

Aunque algunos pensaron que había muerto en el Herogasm tras correr a gran velocidad para matar a Blue Hawk y quedar moribundo, descubrimos que A-Train está en el hospital a salvo, pero para ello le dieron el mismísimo corazón del héroe que mató y ahora con recuperación, podrá volver a correr como antes.

6. Black Noir y los traumas del pasado

En la última historia del capítulo vimos a Black Noir escondido en un lugar de Soldier Boy, ya que en el episodio 6 supimos que él fue el gestor de que los rusos se llevaran a su compañero de equipo.

Evidentemente afectado, Black Noir rememora por medio de dibujos animados cómo fue el momento en que traicionó a Soldier Boy. Luego de que Stan Edgar le diera luz verde, él con el resto de los 7 de esa época se enfrentan al soldado y logran inmovilizarlo, aunque Black Noir queda con lesiones irreparables.