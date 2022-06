Expectación inmediata causó en la semana The Boys. Y es que la serie como nunca previno a todos sus espectadores de las imágenes nunca antes vistas en el streaming en su sexto capítulo de la tercera temporada, Herogasm.

Y es que como su nombre lo dice, y adelantando lo que ya se vio en los cómics, el episodio tuvo un encuentro íntimo y bastante desatado entre los superhéroes. Claro que la trama tuvo un vuelco total en los últimos minutos del capítulo en Prime Video.

¡Atención! A continuación hay spoilers del sexto capítulo de la tercera temporada de The Boys. Si aún no lo ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿De qué se trató y qué pasó en el Herogasm de The Boys?

El sexto capítulo siguió con el plan de Butcher y Hughie de hacer equipo con el poderoso Soldier Boy, todo con el objetivo de que se enfrente y derrote a Homelander. Esto mientras por otro lado y molestos con el equipo de los muchachos, Annie/Starlight y L.M. buscaban confrontar y detener a Soldier Boy de que no mate más personas.

Finalmente esto los lleva a Vermont a buscar a dos excompañeros de Soldier Boy, los gemelos TNT, para acabar con sus vidas y descubrir quién es el culpable de haber estado capturado por los rusos durante 40 años.

Pero a la cita no solo llegan los muchachos, sino también Deep (Profundo), quien sabía de los gemelos y buscaba encontrar a Soldier Boy para darle aviso a Homelander y que se enfrenten.

Pero los gemelos TNT estaban en nada más y nada menos que un encuentro subido de tono entre superhéroes, lo que se llama el Herogasm y cumplía un nuevo aniversario.

Aquí los avisos de la serie cumplieron exactamente las expectativas, porque se vieron encuentros entre gente súper bastante explícitos y enfermizos. Sin duda algo difícil de describir en esta nota y que pueden ver los mayores de 18 años en Prime Video.

Y mientras iban llegando los muchachos para encontrar a los gemelos, mientras que L.M. y Starlight buscaban salvar a todas las personas de la casa para que no sufrieran los embates de Soldier Boy.

Finalmente el superhéroe que estuvo más de 40 años dormido encontró a los gemelos y estos le advirtieron que fue Black Noire (Noctámbulo) el real culpable de su captura. Con esto y ante una música rusa que sonó en la radio, Soldier Boy volvió a perder el control y mató a una decena de personas del Herogasm.

Con esto, y donde la trama se centró de manera magnífica, apareció Homelander en escena para pelear no solo contra Soldier Boy, sino también con Butcher que tenía poderes gracias al compuesto V temporal.

Un giro de tuerca fantástico en un capítulo que llamaba la atención por la propuesta del Herogasm, pero finalmente tuvo una batalla de súpers, a la que en el final se sumó Hughie, quien también tenía sus poderes por el compuesto V.

Los tres contra Homelander fue suficiente para casi terminar con la vida del personaje interpretado por Antony Starr, aunque antes de morir logra salvarse y escapar del lugar.

El capítulo terminó con otra impactante revelación. Y es que Starlight cansada de los abusos de Vought, Homelander y también molesta con Hughie, decidió poner en evidencia a todos y renunciar a la empresa de superhéroes por redes sociales. Además, reveló que Soldier Boy estaba de vuelta y que Homelander era el peor villano de todos.

¿Dónde ver online The Boys y todas sus temporadas?

La serie The Boys es exclusiva de Amazon Prime Video, y tiene sus primeras dos temporadas completas y los primeros seis episodios de la tercera. Cada viernes se estrena un nuevo capítulo.