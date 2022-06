The Boys 3 | ¿Cuál es la trama de Herogasm y cuándo se estrena el capítulo?

The Boys, la exitosa serie de Prime Video, está muy cerca de estrenar un inesperado y diferente capítulo que sin duda ha llamado la atención de los seguidores de la ficción. "Herogasmo" es el título del sexto episodio de la tercera temporada en el cual se verá a los superhéroes como nunca antes.

El conocido capítulo para los amantes del cómic, está basado en una edición del mismo nombre en donde los protagonistas participan de un fogoso encuentro que sin duda marcará un antes y después en la historia.

El teaser del episodio ya dejó en claro el tipo de escenas que serán exhibidas durante la transmisión, por lo que a través de una 'advertencia' se indica que no es apto para todo público debido a su explicitud.

Herogasm se estrena en la plataforma de Prime Video este viernes 24 de junio, con un capítulo que promete hacer historia en la serie.

¿Cuál es la trama de Herogasm, el sexto capítulo de la tercera temporada de The Boys ?

En los cómics de The Boys, Herogasm es un festival anual en el que la mayoría de los superhéroes de Vought-América se reúnen en secreto en un remoto resort tropical para un encuentro íntimo grupal patrocinado por la empresa.

La estrella de The Boys, Jack Quaid, se burló anteriormente de que "Leí todos los cómics cuando me eligieron como Hughie, y 'Herogasm' fue uno de esos temas en los que pensé: 'Está bien, tenemos que hacer esto o alguna versión de esto porque es lo más loco que he leído.

Asimismo agregó que la representación de la serie siguió lo mayormente posible a lo realizado en los cómics. “Creo que definitivamente nos mantuvimos fieles al cómic. Realmente no puedo decir mucho sobre 'Herogasm'.

Luego agregó: “Creo que la alegría de 'Herogasm' es descubrir qué significa exactamente eso, observarlo por ti mismo, ver cómo se desarrolla. Eso llega a lugares a los que no necesariamente esperarías que llegara".

El showrunner de la serie, Eric Kripke, dijo a TVLine que el episodio es "probablemente una de las horas más gráficas de la televisión convencional".