The Boys 3 | ¿Cuándo se estrena el polémico nuevo capítulo de la serie y dónde verlo?

The Boys se encuentra actualmente transmitiendo su tercera temporada en el streaming y tal como esperaban los fanáticos, ha causado gran sensación especialmente con la incorporación de nuevos personajes.

Además de seguir las aventuras de los divertidos y peligrosos protagonistas, presentó a Soldier Boy, personaje interpretado por Jensen Ackles, quien había sido mencionado anteriormente en la segunda entrega por Stan Edgar.

Los nuevos episodios han mostrado como The Boys y The Seven siguen con los conflictos que generó Stormfront, pero ahora están un año después enfrentándose a nuevos enemigos.

"Fue un año tranquilo. Homelander está bajo control. Butcher trabaja para el gobierno, supervisado justamente por Hughie. Pero ambos ansían convertir la paz y tranquilidad en sangre y huesos. Así que, cuando The Boys se enteran de una misteriosa arma antisupers, arremeten contra los Siete, desatan una guerra y van tras la leyenda del primer superhéroe: Soldier Boy", reza la sinopsis.

¿Cuándo se estrena un nuevo episodio de The Boys y dónde verlo?

El polémico nuevo capítulo de la tercera temporada de The Boys se estrenará este viernes 24 de junio a través de la plataforma de streaming Prime Video.