The Boys 3 | ¿A qué hora se estrena el séptimo capítulo de la serie en Prime Video?

The Boys, la exitosa serie de Prime Video, está a pocas horas de estrenar su séptimo capítulo el cual continuará con las consecuencias tras "Herogasm", el impactante episodio que mostró a los superhéroes como nunca antes y además, mostró la pelea más esperada por los seguidores.

El conocido capítulo para los amantes del cómic, está basado en una edición del mismo nombre en donde los protagonistas participan de un fogoso encuentro que sin duda marcará un antes y después en la historia.

Lo que no esperaban los seguidores de la ficción era que en los minutos finales del episodio, Homelander (Antony Starr), Butcher (Karl Urban) y Soldier Boy (Jensen Ackles), se enfrentarían en una electrizante batalla, que resultó con el líder de The Seven sometido y escapando del lugar.

El nuevo capítulo corresponde al penúltimo de la tercera entrega, por lo que algunas historias comenzarán a cerrarse y otras recién comenzarán de cara a la cuarta temporada.

¿A qué hora se estrena el séptimo capítulo de la tercera temporada de The Boys en Prime Video?

El nuevo episodio llegará a la pantalla este viernes 1 de julio en la plataforma de Prime Video. Revisa el horario por país a continuación.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 04:00 AM.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5AM

Revisa el avance de los nuevos capítulos a continuación.