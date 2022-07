El último episodio de la popular serie protagonizada por Karl Urban and Antony Starr debutará durante los próximos días en el streaming.

The Boys 3 | ¿Cuándo se estrena el octavo y último capítulo de la serie?

The Boys, la popular serie de superhéroes de Prime Video está cada vez más cerca de llegar al final de su tercera temporada.

La producción que emitió su primer capítulo el pasado 3 de junio, ha sorprendido a los fanáticos a lo largo de la temporada al incorporar nuevos personajes como Soldier Boy (Jensen Ackles), pero también al mostrar íntimas imágenes como las del episodio seis titulado "Herogasm".

La nueva entrega, continúan la historia donde The Boys y The Seven todavía están lidiando con los conflictos que generó la controversia pública de Stormfront. La producción saltó en el tiempo un año, en donde los protagonistas se enfrentan a nuevos y peligrosos enemigos.

El séptimo capítulo además de seguir los pasos de Butcher y Hughie ayudando a Soldier Boy a vengarse de su exequipo, mostró grandes sorpresas en los minutos finales, dejando ansiosos a los fans sobre lo que ocurrirá en el final de temporada.

¿Cuándo se estrena el último episodio de The Boys 3?

El octavo y último capítulo de la tercera temporada de The Boys, que tiene como título The Instant White-Hot Wild, se estrenará este viernes 8 de julio en Prime Video.